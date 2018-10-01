Источник: Россия отправит к МКС семь кораблей и модуль "Наука" в 2019 году

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Россия в 2019 году планирует запустить с космодрома Байконур к Международной космической станции семь космических кораблей и один модуль, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"По новому графику программа полностью сформирована: 5 апреля стартует "Союз МС-12", 24 июля вместо 10 июля намечен старт "Союз МС-13", на 4 сентября вместо 23 августа — беспилотного "Союз МС-14", на 8 октября — "Союз МС-15", — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, 8 февраля (на день позже, чем планировалось) запланирована отправка на МКС грузового корабля "Прогресс МC-11", 5 июня вместо апреля планируется запустить корабль "Прогресс МC-12", а в начале декабря вместо октября — "Прогресс МC-13". Однако, после словам собеседника агентства, запуск последнего в 2019 году грузового корабля зависит от того, будет ли в итоге 8 ноября к МКС запущен Многоцелевой лабораторный модуль "Наука", поскольку "грузовик" должен доставить на орбиту научное оборудование для его оснащения. Ранее запуски модуля "Наука" многократно переносились.

Все пилотируемые запуски планируется проводить с первой площадки космодрома Байконур, а запуски грузовых кораблей с 31-й площадки, пояснил собеседник агентства.