Иран намерен запустить на орбиту три спутника

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Иран намерен в скором времени запустить на орбиту три спутника собственного производства, заявил глава иранского космического агентства Мортеза Барари.

"Три иранских спутника под названиями "Пайам-е Амир-Кабир", "Дусти" и "Нахид", пройдя этап производства, в данный момент готовы к запуску", — приводит слова Барари агентство IRNA.

Глава иранского космического агентства также выразил надежду, что спутники окажутся на орбите в "этом году" (текущий год иранского календаря заканчивается 20 марта 2019 года — ред.).