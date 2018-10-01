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Нобелевскую премию по медицине 2018 года присудили за прорыв в лечении рака

Сюжет:
Нобелевская неделя-2018 (11)
(обновлено: 17:19 01.10.2018)
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© REUTERS / KyodoЯпонский ученый-иммунолог Тасуко Хондзе на пресс-конференции после присуждения Нобелевской премии по медицине за 2018 год. 1 октября 2018Японский ученый-иммунолог Тасуко Хондзе на пресс-конференции после присуждения Нобелевской премии по медицине за 2018 год. 1 октября 2018
© REUTERS / Kyodo
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по медицине за 2018 год присудили Джеймсу Аллисону из США и представителю Японии Тасуко Хондзе. Их открытия позволили разработать новые подходы к лечению злокачественных опухолей. Об этом сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме.

"Нобелевские лауреаты нынешнего года нашли совершенно новый принцип терапии рака. Аллисон и Хондзе показали, как различные стратегии подавления "тормозов" иммунной системы могут быть использованы в лечении рака", — говорится в пресс-релизе комитета.

Открытия уже применяют на практике

Статуя шведского изобретателя и ученого Альфреда Нобеля в Каролинском институте в Стокгольме
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Нобелевский комитет изменит систему отбора кандидатов в следующем году
Открытия Эллисона и Хондзе в области иммунологии легли в основу нового метода лечения некоторых видов рака, ранее считавшихся безнадежными.

Чаще всего злокачественные опухоли не распознаются иммунной системой. В 1992 году Хондзе обнаружил на поверхности Т-лимфоцитов (клеток иммунной системы) молекулу белка PD-1, который раковые клетки блокируют и становятся "невидимыми" для иммунных клеток. Позже разработали антитела, блокирующие способность раковых клеток "выключать" PD-1, и тем самым возвращающие организму возможность распознавать и уничтожать злокачественные опухоли.

В 1995 году Эллисон впервые обнаружил Т-лимфоциты (CTLA-4), подавляющие Т-клетки. В следующем году команда ученых под руководством Эллисона разработала антитела, которые блокируют активность Т-лимфоцитов.

Таким образом, с помощью нового лекарства ученым удалось подавить несколько видов рака у мышей.

Во время клинических испытаний уровень выживаемости оказался намного выше прогнозируемого.

Медаль, которую вручают лауреатам нобелевской премии мира
© AFP 2018 / Scanpix/Gunnar Lier
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В 2012 году опубликовали результаты испытаний этого метода на почти трех сотнях пациентов, больных разными типами рака. Значительное уменьшение объема опухолей зафиксировали у примерно трети пациентов с меланомой — одной из самых агрессивных форм рака, а также у 30 процентов людей, болевших раком почки.

Новым методом лечения рака заинтересовались крупнейшие фармацевтические компании мира. Ряд из них разработали антитела, блокирующие PD-1 и CTLA-4. Одна из таких разработок, CTLA-4 — антитело для лечения метастазирующей меланомы, помогло почти четверти пациентов продлить жизнь на три года после постановки диагноза, что признали большим успехом.

Многие специалисты по онкологическим заболеваниям отмечали, что хотя еще остаются без ответа многие вопросы, связанные с иммунотерапией рака, речь идет о рождении принципиально новой парадигмы лечения.

Престижный научный журнал Science назвал новый подход в иммунотерапии рака главным научным достижением 2013 года.

Неожиданная награда

Портрет Альфреда Нобеля. Архивное фото
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
В Швеции и Норвегии началась Нобелевская неделя
Хондзе — японский ученый-иммунолог. Его научные работы отмечены рядом наград, в том числе премией Роберта Коха, премией Вильяма Коли и императорской премией Японской академии наук.

Элиссон — американский специалист по иммунотерапии рака, профессор онкологического центра Техасского университета. Он написал более 250 статей, опубликованных в ведущих научных журналах, и получил ряд престижных премий.

Американец заявил журналистам, что мечтал о награде, но не ожидал этого.

"Невероятно. Я не знаю", — сказал он шведскому информационному агентству ТТ разбуженный утром в Нью-Йорке.

По его словам, награда стала для него неожиданностью. "Да, да. Я мечтал об этом. Но никогда не думал, что это произойдет. Ощущение, что произошло что-то большое", — сказал ученый.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

Нобелевская премия
© Инфографика
Нобелевская премия
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