В Москве покажут результаты самых дорогостоящих научных проектов в истории

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Москве в рамках научно-популярного фестиваля NAUKA0+ расскажут о результатах наиболее дорогостоящих научных проектов последнего времени. Среди них Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах, Европейская синхротронная радиационная установка, Международный экспериментальный термоядерный реактор и проект МГУ им. М.В. Ломоносова "Ноев ковчег".

Такие исследования (их называют megascience — меганаука), как правило, требуют больших объемов финансирования и организуются сразу несколькими научными организациями из разных стран. Иногда в этих проектах занято до нескольких сотен тысяч специалистов.

Об особенностях исследований подобного уровня расскажут их руководители — нобелевский лауреат Кип Торн (США), при участии которого создавалась гравитационно-волновая коллаборация LIGO, академик Юрий Оганесян, открывший новый химический элемент в результате ядерной реакции на дубнинском ускорителе, итальянский иммунолог Альберто Мантовани (Италия), установивший роль иммунной системы в развитии раковых опухолей.

Международный фестиваль NAUKA0+, который пройдет в Москве с 12 по 14 октября, считается самым крупным и посещаемым в мире. Он организован Правительством Москвы и МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Министерства просвещения РФ. В рамках фестиваля на 90 площадках (среди них Фундаментальная библиотека МГУ, Российская академия наук, парк "Зарядье") состоятся лекции, мастер-классы, выставки научных достижений. Кроме того, будет установлена прямая связь с ЦЕРН (Европейской организацией по ядерным исследованиям).

Напоминаем, что в рамках нового национального проекта "Наука" в России уже в ближайшие годы создадут передовую инфраструктуру для глобальных научных исследований и разработок, в том числе и установки класса megascience. Сейчас же Россия активно участвует в крупнейших зарубежных коллаборациях — таких как гравитационно-волновая обсерватория LIGO и Большой адронный коллайдер.