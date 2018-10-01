Лауреат Нобелевской премии по медицине заявил, что не ожидал победы

СТОКГОЛЬМ, 1 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Профессор из США Джеймс Эллисон, ставший вместе с коллегой из Японии Тасуку Хондзё обладателем Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2018 год за новые методы лечения рака, заявил, что мечтал о награде, но не ожидал этого.

"Невероятно. Я не знаю", — сказал шведскому информационному агентству ТТ разбуженный утром в Нью-Йорке Эллисон.

По его словам, награда стала для него неожиданностью. "Да, да. Я мечтал об этом. Но никогда не думал, что это произойдет. Ощущение, что произошло что-то большое", — сказал ученый.

На вопрос ТТ, когда он понял, что исследование претендует на открытие, ученый ответил, что это произошло "после испытаний и когда мы увидели, что они эффективны".

В понедельник в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте сообщил, что награда в области физиологии или медицины за 2018 год присуждена Эллисону и Хондзё "за их разработки в области терапии рака путем торможения негативной иммунной регуляции". Открытия ученых сделаны, главным образом, в 1990-е годы, лекарственные препараты, основанные на исследованиях лауреатов, начали появляться последние несколько лет. Хондзё открыл, в частности, белок на иммунных клетках и его свойства тормоза с определенным механизмом действия. Терапии, основанные на исследованиях ученого, оказались поразительно эффективными в борьбе с раком, говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Исследования Эллисона также касались белка, который функционирует не только как тормоз иммунной системы, но и как ее стимулятор в лечении опухоли.

Профессор Хондзё (1942) работает в Киотском университете. Эллисон (1948) родом из Техаса, профессор университета Техаса.

Церемония награждения представленных в понедельник лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло и тоже 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 миллионов шведских крон (около 940 тысяч долларов США).