Вылечить онкологию силами организма: нобелевку дали за иммунотерапию рака

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева, Татьяна Пичугина. Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё за открытие контрольных точек иммунного ответа, позволившее создать эффективную терапию некоторых видов рака. В результате время жизни онкологических больных на последних стадиях заболевания значительно увеличилось. В чем суть открытия — в материале РИА Новости.

"Тормознутые" т-клетки

"Премия безусловно заслуженная. Ее лауреатами стали ученые, которые сделали решающий шаг в разработке нового класса препаратов для борьбы с самыми различными опухолями, в первую очередь злокачественными. Это так называемые иммуноонкологические препараты. Обычно опухоль вырабатывает специальные белки, которые мешают ее распознать и уничтожить собственной иммунной системе человека. Сегодняшние нобелевские лауреаты как раз открыли эти белки и положили начало препаратам нового класса. Благодаря им иммунная система распознает опухоль как чужеродную и начинает с ней бороться. Препараты уже сейчас активно применяются в клинической практике — и с каждым годом все больше. Это повышает шансы многих пациентов на выздоровление", — комментирует РИА Новости Марина Секачева, заместитель директора Клинического центра по онкологии при Первом МПГУ имени И. М. Сеченова, профессор, заведующий отделом, врач-онколог.

В начале 1980-х Джеймс Эллисон открыл белок-рецептор, тормозящий активность основных клеток иммунной системы человека (т-клеток).

Это необходимо, чтобы наша собственная защитная система не обернулась против организма. Но именно этот механизм используют раковые клетки, которые очень похожи на обычные, и обманывают иммунитет. Через этот рецептор (он называется CTLA-4) опухоль сигнализирует т-клеткам — "я своя" — и таким образом избегает атаки. Эта особенность рака делает его неуязвимым.

#NobelPrize laureate James P. Allison was born in 1948 in Alice, Texas, USA.



He is a professor at University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas @MDAndersonNews and affiliated with the Parker Institute for Cancer Immunotherapy @parkericihttps://t.co/JPReP78vKh pic.twitter.com/r2swkj9jKe — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.

​Включить иммунный ответ

Продолжая изучать иммунную систему, в 1992-1995 годах Эллисон выяснил, как ей указать, что с опухолью следует бороться. Ученый установил, что если к рецептору CTLA-4 прицепить белковую молекулу CD28 (которая вообще-то выбрасывается иммунитетом сама, но не всегда), то т-клетки запускаются и замечают рак. Защитные силы организма мобилизуются, опухоль уменьшается. Это и легло в основу новейших методов лечения в онкологии, очень быстро испытанных сначала на животных, а затем на пациентах. В 2011 году иммунотерапию рака одобрили для лечения меланомы — агрессивной формы рака кожи и слизистых.

На несколько лет раньше, чем группа Эллисона, в Японии в Университете Киото ученые под руководством Тасуку Хондзё открыли белок PD-1 с аналогичными свойствами. После нескольких лет исследования стало понятно, что он также способен воздействовать на контрольные точки иммунной системы, "включая" т-клетки, чтобы бороться с опухолью.

На основе открытия Эллисона и Хондзё разработали иммуномодулирующие моноклональные антитела, которые входят в состав препаратов для онкотерапии.

Основные результаты в разработке методов лечения были получены в 2014-2015 годах, но уже в 2013-м журнал Science, ссылаясь на исследования Джеймса Эллисона, назвал иммунотерапию рака прорывом года.

This year’s Medicine Laureate Tasuku Honjo was born in 1942 in Kyoto, Japan.



Since 1984 he has been a professor at Kyoto University @KyotoU_News#NobelPrize pic.twitter.com/ah6j3w3Vuf — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.

Не панацея, но прорыв

Опухоль в организме человека очень сложно распознать — она почти не отличается от окружающих тканей. Крайне трудно выявить отличительные признаки раковых клеток, чтобы убивать только их, не трогая остальной организм. Новейшие химиопрепараты нацелены более-менее адресно, но они эффективны, лишь пока человек их принимает.

Различные виды излучения (лучевая терапия) тоже уничтожают раковые клетки, однако все же затрагивают окружающие ткани и даже весь организм.

Есть ряд ограничений и у иммунотерапии. К ней чувствительны не все виды рака. Сейчас в основном ее применяют для меланомы, некоторых видов рака легких, груди, но список постоянно пополняется. Кроме того, она дает пожизненный эффект, хотя, конечно, пока полностью от рака не излечивает. Тем не менее испытания на больных с метастатической меланомой существенно увеличили срок их жизни.

"Я бы не сказала, что это панацея и все пациенты при использовании этих препаратов выздоравливают. Но есть определенная доля (не такая маленькая) тех, кто вылечивается. Большинству пациентов такая терапия продлевает жизнь, так как учит распознавать и бороться и просто помогает стандартной терапии. Это новый мощный инструмент в борьбе с раком", — поясняет Марина Секачева.

По ее словам, в России этот вид лечения активно используется. Однако препараты пока достаточно дорогие.

"Наверное, на какое-то время такая ситуация сохранится, пока действует патентная защита. Поэтому эти препараты применяются не настолько широко, как бы этого хотелось", — заключает Секачева.