Нобелевский комитет изменит систему отбора кандидатов в следующем году

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Нобелевский комитет "порекомендует" экспертам подбирать номинантов на премию 2019 года "с учетом пола, этнической и расовой принадлежности" ученых для поддержания высокого уровня культурного разнообразия. Об этом сообщает новостная служба журнала Nature.
Нобелевская премия пока остается самой престижной научной наградой мира. За последние 117 лет ее получило 923 выдающихся ученых и экономистов, внесших огромный вклад в развитие тех наук, в которых они работали, в том числе 26 россиян и граждан Советского Союза.
Как и все другие премии, каждый год в прессе и в обществе разгораются споры вокруг того, достойны ли лауреаты ее получения, и кто может ее получить. К примеру, в последние годы Нобелевский комитет все чаще критикуют за то, что в число номинантов и лауреатов крайне редко попадают женщины и представители различных этнических и расовых меньшинств.
В частности, за последние сто лет лауреатами самой престижной научной награды мира стали всего 17 женщин-ученых, совершавших открытия в области физики, химии и медицины, а еще 31 представительница слабого пола удостаивались этой награды в области литературы, экономики и поддержания мира на Земле. Большая часть лауреатов, как подчеркивают сторонники теорий "социальной справедливости", является мужчинами и выходцами из стран Европы и США.
В прошлом, Нобелевский комитет отвергал подобную критику, однако в этом году его представители решили учесть пожелания активистов, включив их в пакет реформ, связанных с процессом номинации кандидатов на премии по химии, физике и экономике.
Помимо ликвидации полового и этнического "разрыва", новые правила включают в себя более свободные принципы определения имен кандидатов. Теперь эксперты могут номинировать одних и тех ученых на премию за несколько разных открытий, а также связывать имена разных физиков, экономистов и химиков с одним открытием.
Подобные меры, как надеется Ханссон, повысят число женщин среди номинантов и сделают науку более привлекательным занятием для новых поколений представительниц слабого пола, а также для этнических меньшинств и жителей стран, расположенных за пределами Европы и Северной Америки.