Нобелевский комитет изменит систему отбора кандидатов в следующем году

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Нобелевский комитет "порекомендует" экспертам подбирать номинантов на премию 2019 года "с учетом пола, этнической и расовой принадлежности" ученых для поддержания высокого уровня культурного разнообразия. Об этом сообщает новостная служба журнала Nature.

"Мы не работаем в вакууме – необходимо, что научное сообщество "видело" женщин-ученых, и номинировало тех из них, кто сделал выдающиеся открытия и совершил огромный вклад в науку. Мы подчеркиваем, что никакие этнические или половые квоты не будут вводиться, так как это противоречит завещанию Альфреда Нобеля", — заявил Горан Ханссон (Goran Hansson), генеральный секретарь Королевской академии наук Швеции.

Нобелевская премия пока остается самой престижной научной наградой мира. За последние 117 лет ее получило 923 выдающихся ученых и экономистов, внесших огромный вклад в развитие тех наук, в которых они работали, в том числе 26 россиян и граждан Советского Союза.

Как и все другие премии, каждый год в прессе и в обществе разгораются споры вокруг того, достойны ли лауреаты ее получения, и кто может ее получить. К примеру, в последние годы Нобелевский комитет все чаще критикуют за то, что в число номинантов и лауреатов крайне редко попадают женщины и представители различных этнических и расовых меньшинств.

В частности, за последние сто лет лауреатами самой престижной научной награды мира стали всего 17 женщин-ученых, совершавших открытия в области физики, химии и медицины, а еще 31 представительница слабого пола удостаивались этой награды в области литературы, экономики и поддержания мира на Земле. Большая часть лауреатов, как подчеркивают сторонники теорий "социальной справедливости", является мужчинами и выходцами из стран Европы и США.

В прошлом, Нобелевский комитет отвергал подобную критику, однако в этом году его представители решили учесть пожелания активистов, включив их в пакет реформ, связанных с процессом номинации кандидатов на премии по химии, физике и экономике.

Помимо ликвидации полового и этнического "разрыва", новые правила включают в себя более свободные принципы определения имен кандидатов. Теперь эксперты могут номинировать одних и тех ученых на премию за несколько разных открытий, а также связывать имена разных физиков, экономистов и химиков с одним открытием.

Подобные меры, как надеется Ханссон, повысят число женщин среди номинантов и сделают науку более привлекательным занятием для новых поколений представительниц слабого пола, а также для этнических меньшинств и жителей стран, расположенных за пределами Европы и Северной Америки.