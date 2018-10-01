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В Швеции и Норвегии началась Нобелевская неделя

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© AFP 2018 / Jonathan NackstrandПортрет Альфреда Нобеля. Архивное фотоПортрет Альфреда Нобеля. Архивное фото
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
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СТОКГОЛЬМ, 1 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Неделя присуждения Нобелевских наград за 2018 год пройдет в Стокгольме и Осло с 1 по 8 октября. Для самой награды эта неделя — лишь миг в ее 120 летней истории, для многих начавших учиться в школе шведских детей – это первое знакомство с неизвестным ранее человеком под именем Альфред Нобель. Для самих претендентов на награду – ожидание магического утра, которое, как знать, начнется со звонка из Стокгольма с, приблизительно, таких слов "Здравствуйте, это Нобелевский комитет из Стокгольма. Вы стали обладателем Нобелевской премии за 2018 год".

Такой неделя была и остается уже многие десятилетия. Будет ли все так же и через 120 лет? На эту тему в интервью РИА Новости размышляет историк, эксперт Нобелевского центра в Стокгольме Густав Челльстранд.

Первое знакомство

Эксперт из Нобелевского центра считает, что для многих в Швеции знакомство с Нобелевской премией начинается именно в детстве и часто в младших классах, чаще всего с Нобелевских торжеств с участием лауреатов, короля и королевы.

Глава Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен объявляет лауреата Нобелевской премии мира за 2017 год. 6 октября 2017
© REUTERS / NTB Scanpix / Heiko Junge
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"Для многих, кто живет в Швеции, первый контакт с Нобелевской премией происходит в связи с Нобелевским обедом – торжественный обед с королем и Нобелевскими лауреатами. В связи с этим я узнал, что есть Нобелевская премия. Потом, когда стал старше, то в школе мы узнали больше о Нобелевских лауреатах и о премии", — сказал историк.

Он пояснил, что исследований о том, как узнают о премии за рубежом, нет, "но школьники в прямом смысле со всего мира часто связываются с нами и хотят узнать подробнее о том или ином лауреате в связи со школьным проектом". Значит, знакомство с Нобелевской премией у них происходит через школьные проекты, сделал вывод историк.

Известность премии

Появление Нобелевской премии в конце 19 века совпало с периодом моды на различные конкурсы и вручения самых различных наград, с периодом, когда возобновили Олимпийские игры и начали организовывать всемирные выставки, напомнил Челльстранд и продолжил, что учреждение Нобелевской премии, в целом, в самой Швеции посчитали хорошей идеей.

Нобелевская премия
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
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"Многие в Швеции считали, что это интересная идея. Появилась премия, которую должны были вручать людям со всего мира, и поняли, что если все будет хорошо, что взоры мира будут обращены к Швеции, и Швеция будет ассоциироваться с наукой, литературой и миром, даже если последняя и присуждается в Норвегии", — пояснил историк.

Но были и критики. За рубежом, пояснил он, "Швеция представлялась маленькой страной на окраинах Европы" и поэтому многие сомневались, справятся ли шведские учреждения с такой работой, как оценка научных исследований, литературы и мира. "Другая реакция – странно, что человек, который изобрел динамит, основал премию мира, имелось как бы противоречие", — рассказал нобелевский эксперт.

По его словам, награда стала известной быстро. Среди причин этого он назвал известность Альфреда Нобеля, что история награды была связана с динамитом и что у премии было больше денег, чем у других наград, существовавших на тот период. "Для того времени награда была равна 20 годам зарплаты одного профессора", — сказал шведский эксперт.

"Комбинация, когда присуждалась не только научная награда, или только литература, или только за мир, а комбинация всех трех. Есть многое, чем можно было заинтересоваться. Потом, она была международная", — пояснил Челльстранд, рассуждая об известности награды как в узкой среде профессионалов, так и за ее пределами. Среди лауреатов, продолжил он, ученые из много стран, где обращали внимание на победы своих соотечественников. Популярность росла и сомнений в выборе не возникало. В послевоенный период среди призеров начали появляться ученые из США, и премия стала популярной там.

"Сейчас разница между Нобелевской премией и другими в том, что у Нобелевской долгая история", — сказал историк. Он считает, что "Нобелевская премия вдохновляет людей на науку, другие тоже это делают, и это хорошо". Многие другие награды описывают себя как равнозначные Нобелевской, то есть, это как стандарт, добавил Челльстранд.

Тень Шведской академии

В этом году Шведская академия, вручающая Нобелевскую награду по литературе, объявила, что перенесла ее присуждение на следующий год из-за кризиса на фоне сексуального скандала. Осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного директора стокгольмского литературного клуба "Форум" Жана-Клода Арно в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Поскольку его деятельность пересекалась со Шведской академией, то было назначено внутреннее расследование. Сам Арно отвергает все обвинения. Кроме того, деятель женат на одной из членов академии Катарине Фростенсон.

Главный вход в Нобелевский музей в Стокгольме
© AFP 2018 / Janathan Nackstrand
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Решение о переносе вручения премии поддержал Нобелевский фонд, который занимается управлением и администрацией завещанных Альфредом Нобелем наград. Кризис, считают в фонде, негативно сказался на репутации Нобелевской премии, и принятое академией решение поможет сохранить долгосрочную репутацию Нобелевской премии.

В Стокгольме уже прошел суд по делу о культурном деятеле, его обвинили в двух случаях изнасилования одной женщины в 2011 году, оглашение приговора совпало с началом Нобелевской недели — первого октября.

Историк Густав Челльстранд, комментируя скандал и то, как он может отразиться на имидже Нобелевской премии в целом, сказал, что "Нобелевская премия – долгосрочный проект. Поэтому посмотрим, как это отразится". Безусловно, продолжил он, имидж некоторым образом пострадал, поэтому и решили перенести присуждение на следующий год.

"Самый верный способ оценить, сделали ли те, кто присуждает награду, хорошую работу, это то, что происходит ежегодно в октябре, когда называют Нобелевских лауреатов. Если бы Нобелевские комитеты по химии, физике и медицине, к примеру, сделали бы плохой выбор, то значит, не признавалась бы награда как интересная и престижная. Каждый год, когда называются лауреаты, то это научное сообщество, которое лучшее по оценке того, достойны ли лауреаты или нет", — сказал Челльстранд.

Медаль, которую вручают лауреатам нобелевской премии мира
© AFP 2018 / Scanpix/Gunnar Lier
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Безусловно, продолжил он, найдутся те, кто мог бы поспорить с решениями Нобелевских комитетов, в истории работы которого есть как удачные решения, так и менее хороший выбор, но за всей этой работой есть конкретные критерии отбора.

"Октябрь, когда называются лауреаты, является месяцем, когда оценивается работа Нобелевских комитетов. Научное сообщество оценивает, сделан ли хороший выбор или нет. Если сообщество считает, что сделан неправильный выбор, то оно реагирует на это", — сказал историк.

Нобелевская премия как подарок

Густав Челльстранд сравнил ожидания имен лауреатов с ожиданиями подарка на Рождество или день рождения.

"Иногда получаешь подарок, который открываешь и думаешь – вот это то самое, о чем я мечтал. Здорово! Иногда открываешь и думаешь – ой, что это такое?", — сказал историк и продолжил, что упаковщики этих подарков в Нобелевских комитетах точно знают, за что они награждают, и когда узнаешь подробнее за что премия, то понимаешь, что она будет полезной. "Мои ожидания, что на этой неделе мы узнаем об интересных научных открытиях, которые существовали долго и у которых появился шанс, чтобы о них узнали", — сказал историк.

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