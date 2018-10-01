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В ЦПК рассказали об обучении "новобранцев" российского отряда космонавтов

(обновлено: 04:54 01.10.2018)
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© Фото предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтовГлава Центра подготовки космонавтов Павел Власов. Архивное фотоГлава Центра подготовки космонавтов Павел Власов. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтов
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Четверо из восьми кандидатов в космонавты, недавно отобранных в отряд "Роскосмоса", начинают обучение в Центре подготовки космонавтов, сообщил РИА Новости начальник центра, Герой России Павел Власов.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Новый отбор в отряд космонавтов начался 14 марта 2017 года и завершился 10 августа 2018 года. К участию допускались все желающие, но приоритет отдавался летчикам и специалистам с техническим образованием.

Из более чем 400 заявок отбор прошли восемь человек — Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев (брат космонавта Сергея Прокопьева, который сейчас находится на Международной космической станции). Четверо из них военные летчики, четверо – инженеры.

Они будут готовиться работать по программе Международной космической станции, пройдут подготовку по пилотированию нового корабля "Федерация", а также, возможно, станут первыми россиянами, которые отправятся к Луне.

В понедельник за парты центра подготовки сядут получивший в этом году научную степень магистра в МАИ Борисов, инженеры ракетно-космической корпорации "Энергия" Горбунов и Прокопьев, а также летчик гражданской авиации Песков, с 2012 года пилотирующий Boeing 757 и Boeing 757/756.

Антон Шкаплеров в скафандре
© Фото из личного архива Антона Шкаплерова
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"Сейчас в места проживания и обучения приехали четыре будущих космонавта. Они оформились к нам на работу. Все они — гражданские лица. Наши военные кандидаты еще проходят процедуру перевода. Они присоединятся к подготовке в ближайшее время", — рассказал Власов.

Действующие военнослужащие появятся в центре подготовки космонавтов впервые с момента его передачи из ведения Минобороны в "Роскосмос". Если гражданские специалисты должны были уволиться с работы и поступить на работу в центр, то военные будут прикомандированы к отряду с сохранением льгот и выслуги лет.

Задержка начала обучения военных летчиков связана с тем, что "перевод" в отряд космонавтов осуществляется впервые, а некоторые летчики не могли пока успеть прикомандироваться: еще недавно они принимали участие в крупнейших с советских времени маневрах вооруженных сил "Восток-2018" в Сибири и на Дальнем Востоке.

Космические уроки

"Обучение космонавтов начнется с вводной части, которая касается общекосмической подготовки. Кандидатам расскажут, как будет проходить подготовка, познакомят с учебной базой ЦПК. В первый учебный день мы расскажем в целом об организации обучения, разъясним его этапы", — объяснил начальник центра.

После прибытия всех "новобранцев" их познакомят с начальством центра, руководством отряда и старшими коллегами.

"Установочное совещание с отрядом, естественно, пройдет в первый день, а вот встреча с руководством центра состоится после того, как все кандидаты из нового набора прибудут в отряд", — рассказал Власов.

Самолет Ту-204-300. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По его словам, курс общекосмической подготовки состоит из теоретической и практической части общей длительностью год и восемь месяцев. За это время кандидаты в космонавты прослушают лекции и поучаствуют в практических занятиях общим объемом 3,7 тысячи учебных часов. Они научатся прыгать с парашютом, пилотировать самолет и вертолет (к концу курса обучения они должны налетать по 22 часа), изучат системы космического корабля "Союз МС", российского сегмента Международной космической станции, пройдут подготовку к проведению научных экспериментов на орбите и выходам в открытый космос, выдержат курс выживания в случае приземления на воду, в лесистой местности и пустыне.

"Пока они не герои, пока они только счастливчики, которых отобрали. Героями им предстоит стать", — резюмировал собеседник агентства.

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