Ученые из ДВФУ сделали уникальные снимки кометы Джакобини-Циннера

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Ученым Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке удалось сделать уникальные снимки кометы Джакобини-Циннера "в профиль", которые помогут получить новые данные о свойствах космической пыли, сообщает вуз.

Комету 21P/Джакобини-Циннера открыли в начале 20 века, она является прародителем метеорного потока Дракониды и пролетает над Землей раз в шесть с половиной лет. В сентябре астрономы наблюдали за тем, как комета перемещается по созвездиям Возничего, Близнецов, Ориона и Единорога.

"Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с астрофизиками всего мира ведут наблюдения за сближением кометы 21Р/Джакобини-Циннера с Землей. Благоприятные погодные условия в сентябре в Приморье позволили сделать качественные снимки небесного тела и получить уникальный материал для исследований. На основе этих данных будет подготовлена статья для публикации в одном из авторитетных научных изданий", — говорится в сообщении.

Ученые ДВФУ отмечают, что исследование комет дает возможность получить новую информацию о микрофизических свойствах космической пыли. Изучение мельчайших частиц позволит узнать об истории образования и последующей эволюции Солнечной системы.

"Уникальность ситуации в том, что фазовый угол нашего наблюдения за кометой составляет около 80°. Другими словами, мы смотрим на комету в "профиль". Такая геометрия наблюдений позволяет очень точно оценить расстояние, на которое частицы кометной пыли выбрасываются в сторону Солнца. Таким образом, у нас есть точная оценка протяженности пылевой комы в направлении Солнца, мы можем определить с большой точностью скорость выброса пылевых частиц и эффект, который оказывает на их последующее движение давление солнечного излучения. Сейчас мы анализируем эти данные", — сообщила ведущий научный сотрудник Евгения Зубко.

Одним из результатов наблюдений стало высоко детализированное изображение кометы, на котором также видны треки звезд — их растянутые изображения.