Экс-глава РКС займет пост замгендиректора "Роскосмоса", пишут СМИ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Экс-глава "Российских космических систем" Юрий Урличич займет в ближайшее время пост заместителя гендиректора госкорпорации "Роскосмос", сообщила газета "Коммерсант" в понедельник.

"Назначение состоится на днях, а окончательно утвержден в должности он будет по итогам заседания наблюдательного совета, который может состояться в октябре", — сообщает газета со ссылкой на источники, близкие к госкорпорации.

Издание уточняет, что Урличич будет курировать разработку ракет-носителей и разгонных блоков, а также научную деятельность и космическую систему "Сфера", создание которой анонсировал президент Владимир Путин. Этот проект подразумевает запуск на орбиту около 640 малых космических аппаратов с 2022 по 2028 год.

Урличич был отправлен в отставку с поста главы РКС в ноябре 2012 года после сообщения МВД о хищении 6,5 миллиарда рублей в компании при разработке навигационной системы ГЛОНАСС. Позже стало известно, что Урличич не ушел из РКС окончательно и занимает пост советника первого заместителя гендиректора компании.