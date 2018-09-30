Ученые предупредили об угрозе экологии из-за курения

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Исследование британской экологической организации "Сохраним Британию чистой" обнаружило угрозу для экологии, которую представляет курение, сообщает Daily Mail.

Как отмечается в исследовании, многие курильщики выбрасывают окурки в ливневые канализации. Однако в сигаретных фильтрах содержится пластик, и они могут проходить через систему фильтров и очистки и попадать в океан.

При этом, как сообщает издание, всего лишь один окурок на литр воды представляет собой серьезную угрозу для рыбы из-за своей токсичности.

В исследовании указывается, что за прошедший месяц 3,6 миллиона британских курильщиков признались, что выбрасывали окурки в ливневые канализации.

"Нам необходимо убедиться, что курильщики понимают, что это оказывает прямое и очень сильное влияние на дикую природу", — отметила глава организации "Сохраним Британию чистой" Эллисон Огден-Ньютон.

Ранее ученые выяснили, что курение не только повышает вероятность развития рака легких, астмы и хронической обструкционной болезни легких, но и существенно снижает активность иммунной системы.