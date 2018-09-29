Blue Origin cтанет поставщиком альтернативы РД-180 для NASA

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компания Джеффа Безоса Blue Origin начнет поставлять кислородно-метановые двигатели для американских ракет-носителей Vulcan Centaur, сообщается в заявлении на сайте компании-разработчика ракет United Launch Alliance (ULA).

"ULA выбрала двигатель BE-4 Blue Origin для первой ступени ракеты-носителя. Ракета на топливе из сниженного газа будет получать энергию от пары двигателей BE-4, каждый из которых 550 000 фунтов тяги уровня моря", — говорится в заявлении.

Отмечается, что первый запуск ракеты намечен на середину 2020 года.

Из-за объявления Вашингтона о подготовке нового пакета санкций против России глава комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин ранее заявил, что Москва в ответ может, в частности, ограничить поставки в США ракетных двигателей РД-180.

РД-180 используются компанией United Launch Alliance в первой ступени ракеты-носителя Atlas V. Ранее компания объявляла, что намерена сотрудничать с Blue Origin для разработки замены российским двигателям.

В конце июля российский НПО "Энергомаш" (производитель двигателей) сообщил о заключении контракта на поставку еще шести двигателей РД-180 в США в 2020 году, также сообщалось, что НАСА и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на 1 миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180. Примерно два года назад конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отложил запрет до 2022 года. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительные двигатели.