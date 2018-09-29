"Это самый эффективный метод". Ученый рассказал, как избежать инфаркта

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. От сердечно-сосудистых заболеваний в год умирает около миллиона россиян, в основном из-за инфаркта миокарда и ишемической болезни. Мужчины старше 35 лет, женщины после сорока и те, чьи родители страдали этими заболеваниями, — в группе риска. Во Всемирный день сердца РИА Новости вместе с экспертами рассказывает о последних достижениях кардиологии.

Заплатка на сердце

Осенью 2014 года ученые из медицинской школы Стэнфордского университета оперировали свинью. За несколько дней до этого животное перенесло приступ, после которого на сердце остались рубцы: примерно то же самое происходит с человеком при инфаркте.

Воспользовавшись недавними исследованиями испанских коллег, медики создали специальную заплатку на основе бесклеточного коллагена, в который встроили белок FSTL1. Это вещество из эпикардиальной ткани отличается способностью восстанавливать клетки сердечной мышцы. Расчет был прост: заплатка должна улучшить обновление имеющихся клеток и стимулировать рост новых.

Такой подход полностью оправдался: сердце свиньи быстро заживало и в целом функционировало лучше. Похожие результаты дали и опыты на мышах. Причем им не требовалось вводить иммуносупрессоры, чтобы подавить отторжение заплаток организмом, поскольку не было чужеродных клеток.

Исследователи обещают приступить к клиническим испытаниям на людях в ближайшие два года. Если все пройдет успешно, это серьезно изменит ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которую сейчас никак не назовешь радужной.

Умирает каждый второй

"В структуре смертности на сердечно-сосудистые заболевания приходится 56 процентов. Этот показатель характерен для всех развитых стран Европы, но в абсолютных значениях в России умирает больше: в год — около миллиона человек", — рассказывает академик Юрий Беленков, директор клиники госпитальной терапии Первого государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, доктор медицинских наук.

Список наиболее опасных болезней возглавляют артериальная гипертония и атеросклероз, включая острый инфаркт миокарда и ишемическую болезнь сердца. По словам академика, от этого погибает около 90 процентов пациентов-сердечников.

В группе риска — женщины после 45 лет и мужчины старше тридцати пяти. В организме начинают происходить возрастные гормональные сдвиги, и болезни, связанные с сердцем, переносятся гораздо тяжелее. По словам Беленкова, данная группа профилактики — нововведение этого года.

"Сердечно-сосудистые заболевания молодеют, и это общемировая тенденция. С другой стороны, во всех странах, в том числе в России, создают группы наблюдения за пожилыми людьми — пациентами старше 75, 80 и даже 90 лет. Люди живут дольше, и это связано не только с повышением уровня жизни, но и с улучшением профилактики", — подчеркивает академик.

© Depositphotos / rob3000 К инфаркту ведет изменение в кровеносных сосудах, питающих сердце © Depositphotos / rob3000 К инфаркту ведет изменение в кровеносных сосудах, питающих сердце

"На зарядку становись"

В последние годы наблюдается значительный прогресс в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Например, сотрудники Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали с помощью 3D-печати полностью функционирующее искусственное сердце, а международная группа ученых разработала вживляемый рукав для сердца, помогающий перекачивать кровь. Тем не менее профилактика остается самым действенным средством борьбы с инфарктом и ишемической болезнью.

"Правильно питаться, заниматься спортом и следить за здоровьем: регулярно проверять давление, частоту пульса, уровень холестерина и сахара крови. Да, это скучно и тяжело, но это самый эффективный на сегодня метод", — говорит Юрий Беленков.

Всего двадцать минут зарядки в день защитят сердце, кости и мускулы от повреждений и значительно снизят риск развития инфаркта или инсульта, а две горсти орехов в неделю уменьшат вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний почти на четверть. В недавнем исследовании ученые из Германии и Великобритании показали, что четыре чашки кофе в неделю благотворно влияют на активность клеток сердца и их способность к восстановлению при инфаркте миокарда, а также помогают от сахарного диабета.

Как обмануть наследственность

"Есть генетически жестко детерминированные заболевания сердца. Например, гипертрофическая кардиомиопатия или гиперхолестеринемия. Я встречал такие случаи в своей практике, это небольшая доля сердечно-сосудистых заболеваний. Чаще речь идет о генетически обусловленной предрасположенности. Скажем, если у бабушки и мамы гипертоническая болезнь, то у внучки, конечно, будет выраженная к ней предрасположенность. Не факт, что она заболеет. Но если не следить за собой, неправильно питаться, вести нездоровый образ жизни, то с вероятностью 90 процентов болезнь разовьется", — объясняет академик Беленков.

Даже если человек оказался в группе риска, это не означает, что у него непременно будут болезни сердца.

"В последние несколько лет ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями улучшается. Сказывается информированность населения, внедрение более современных методов лечения и новых препаратов. И конечно, профилактика. Как бы мы ни ругались, но она действует, и это достаточно серьезный аргумент”, — заключает эксперт.