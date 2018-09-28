Социологи выявили связь между разводами и офисной работой

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Офисная работа в большом коллективе способствует разводу, выяснили шведские социологи. Исследование о взаимосвязи вида деятельности и семейной жизни опубликовали в журнале Sciencemag.
Отмечается, что за рассматриваемый социологами период распались около ста тысяч пар.
Чаще всего разводились супруги, которым по работе приходилось много общаться с представителями противоположного пола. Так, мужчины, работавшие преимущественно в женском коллективе, уходили из семьи на 15 процентов чаще.
В отношении женщин специалисты пришли к похожим выводам: работающие в офисах женщины разводились на десять процентов чаще.
По данным исследования, в зоне особого риска люди с высшим образованием, работающие в сфере услуг.
Наиболее крепкими признали союзы библиотекарей и фермеров.