Астрономы из Калифорнии начали поиски инопланетян в соседней галактике

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Американские планетологи начали масштабные поиски сверхразвитых инопланетных цивилизаций "у триллиона планет" в соседней Туманности Андромеды, наблюдая за "искусственными вспышками" у ее звезд. Об этом они рассказали на круглом столе НАСА по поиску техногенных следов пришельцев, проходящим сегодня в Хьюстоне.

"Мы предполагаем, что во Вселенной должны существовать цивилизации, не уступающие нашей в уровне развития. Они, как и наш коллега Филип Лубин, могут создавать сверхмощные лазеры, при помощи которых они будут "помечать" себя для землян и других собратьев по разуму. Если этот лазер проработает достаточно долго, наша система найдет его", — заявил Эндрю Стюарт (Andrew Stuart) из университета Калифорнии в Санта-Барбаре (США).

Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в Галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.

Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?

Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза "уникальной Земли". Она говорит о том, что для появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути, полная копия нашей планеты.

Другие астрономы считают, что мы не можем связаться с инопланетянами по той причине, что галактические цивилизации или исчезают слишком быстро, чтобы мы могли их заметить, или же потому, что они активно скрывают факт своего существования от человечества.

Стюарт, Лубин и их коллеги предлагают радикально расширить границы поисков "братьев по разуму" – следы их существования следует искать не только в Млечном Пути, но и в соседних галактиках.

Подобные поиски, как отмечают ученые, следует вести не в радиоволновом, а в оптическом диапазоне сразу по нескольким причинам. Во-первых, вспышки лазера и другие световые сигналы, поступающие от определенных звезд, гораздо проще увидеть и отличить от излучения, вырабатываемого другими объектами в далеких галактиках, используя даже небольшие телескопы.

Во-вторых, это свойство световых сигналов позволяет одновременно наблюдать за почти неограниченным числом потенциально обитаемых звездных систем в ближайших галактиках, повернутых к нам "лицом". Это должно в разы ускорить поиски сверхразвитых инопланетных цивилизаций и заметно повышает наши шансы на их обнаружение.

Сейчас Стюарт и его команда проверяют работу этой методики на Туманности Андромеды – ближайшей "соседке" Млечного Пути, похожей на нее по размерам и устройству. Сейчас ученые используют для этих наблюдений три десятка телескопов, каждый из которых следит за своим участком галактики.

Программа, созданная Стюартом специально для поисков следов пришельцев, склеивает эти снимки и удаляет с них все известные переменные источники света, в том числе звезды-цефеиды, ядра далеких галактик и спутники на околоземной орбите.

В общей сложности, по словам Лубина и его единомышленников, в Туманности Андромеды должно присутствовать свыше триллиона планет. Хотя бы одна них, как надеются ученые, дала жизнь разумным существам, сумевшим выбраться в космос и осознать то, что во Вселенной должны существовать и другие цивилизации.