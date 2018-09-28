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Астрономы из Калифорнии начали поиски инопланетян в соседней галактике

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© Фото : Danielle Futselaar, ASTRONТак художник представил себе галактическую цивилизацию Кардашева III типа, строящую сферу ДайсонаТак художник представил себе галактическую цивилизацию Кардашева III типа, строящую сферу Дайсона
© Фото : Danielle Futselaar, ASTRON
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Американские планетологи начали масштабные поиски сверхразвитых инопланетных цивилизаций "у триллиона планет" в соседней Туманности Андромеды, наблюдая за "искусственными вспышками" у ее звезд. Об этом они рассказали на круглом столе НАСА по поиску техногенных следов пришельцев, проходящим сегодня в Хьюстоне.

Инопланетные существа
© Depositphotos / stocksnapper
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"Мы предполагаем, что во Вселенной должны существовать цивилизации, не уступающие нашей в уровне развития. Они, как и наш коллега Филип Лубин, могут создавать сверхмощные лазеры, при помощи которых они будут "помечать" себя для землян и других собратьев по разуму. Если этот лазер проработает достаточно долго, наша система найдет его", — заявил Эндрю Стюарт (Andrew Stuart) из университета Калифорнии в Санта-Барбаре (США).

Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в Галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.

Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?

Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза "уникальной Земли". Она говорит о том, что для появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути, полная копия нашей планеты.

Другие астрономы считают, что мы не можем связаться с инопланетянами по той причине, что галактические цивилизации или исчезают слишком быстро, чтобы мы могли их заметить, или же потому, что они активно скрывают факт своего существования от человечества.

Так художник представил себе галактическую цивилизацию Кардашева III типа, строящую сферу Дайсона
© Фото : Danielle Futselaar, ASTRON
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Стюарт, Лубин и их коллеги предлагают радикально расширить границы поисков "братьев по разуму" – следы их существования следует искать не только в Млечном Пути, но и в соседних галактиках.

Подобные поиски, как отмечают ученые, следует вести не в радиоволновом, а в оптическом диапазоне сразу по нескольким причинам. Во-первых, вспышки лазера и другие световые сигналы, поступающие от определенных звезд, гораздо проще увидеть и отличить от излучения, вырабатываемого другими объектами в далеких галактиках, используя даже небольшие телескопы.

Во-вторых, это свойство световых сигналов позволяет одновременно наблюдать за почти неограниченным числом потенциально обитаемых звездных систем в ближайших галактиках, повернутых к нам "лицом". Это должно в разы ускорить поиски сверхразвитых инопланетных цивилизаций и заметно повышает наши шансы на их обнаружение.

Сейчас Стюарт и его команда проверяют работу этой методики на Туманности Андромеды – ближайшей "соседке" Млечного Пути, похожей на нее по размерам и устройству. Сейчас ученые используют для этих наблюдений три десятка телескопов, каждый из которых следит за своим участком галактики.

Так художник представил себе погибшую инопланетную цивилизацию, уничтоженную глобальным потеплением
© University of Rochester illustration / Michael Osadciw
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Программа, созданная Стюартом специально для поисков следов пришельцев, склеивает эти снимки и удаляет с них все известные переменные источники света, в том числе звезды-цефеиды, ядра далеких галактик и спутники на околоземной орбите.

В общей сложности, по словам Лубина и его единомышленников, в Туманности Андромеды должно присутствовать свыше триллиона планет. Хотя бы одна них, как надеются ученые, дала жизнь разумным существам, сумевшим выбраться в космос и осознать то, что во Вселенной должны существовать и другие цивилизации.

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