Роскосмос сдвинул сроки создания метеоспутника "Электро-Л"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" продлила на год — до 2020 года — сроки создания, запуска на ракете "Протон-М" и проведения летных испытаний метеорологического космического аппарата "Электро-Л" номер 3, говорится в дополнениях в госконтракт, опубликованных на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что третий "Электро-Л" планируется запустить в конце 2018 года. В плане-графике запусков ракет "Протон" на текущий год запуск "Электро-Л" не значится.

В документации с 2019 на 2020 год изменены сроки завершения работ "по адаптации ракеты-носителя "Протон-М", разгонного блока, головного обтекателя и наземной инфраструктуры для подготовки, запуска и выведения космического аппарата".

Завершение летных испытаний гидрометеорологической системы с космическим аппаратом "Электро-Л" продлено также до 2020 года, хотя предыдущими изменениями в госконтракт от 2015 года планировалось завершить работы в 2019 году (первоначальным контрактом запуск планировалось провести до конца 2016 года). Все работы, включая завершение летных испытаний, согласно новому дополнению к госконтракту, должны быть завершены к 30 марта 2020 года. Обычно летные испытания космических аппаратов длятся до года.

РИА Новости не удалось получить комментарий производителя аппаратов НПО им. Лавочкина, производителя "Протонов" Центра им. Хруничева и госкорпорации "Роскосмос". В Росгидромете, для нужд которого создается космический аппарат, также не стали комментировать данную информацию.

"Электро-Л" номер 1 был запущен с Байконура в 2011 году, второй аппарат — в 2015 году. В конце 2017 года сообщалось, что аппараты "Электро-Л" номер 4 и 5 будут выведены на орбиты в 2021 и 2022 годах.

Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" — обеспечение Росгидромета, служб министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полёта авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.