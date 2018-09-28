"Роскосмос" заказал оценку сценария освоения Луны вместе с другими странами

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" заказала головному научному институту ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш оценку целесообразности международного сотрудничества в перспективных пилотируемых космических программах до 2035 года и разработку сценариев освоения Луны вместе с другими странами. Об этом говорится в допсоглашении к контакту между "Роскосмосом" и ЦНИИМаш.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе конференции с молодыми специалистами ракетно-космической отрасли заявил, что США предлагают России участвовать в их лунной программе, но его не устраивает второстепенная роль страны в этом проекте. В этой связи он планирует провести встречу с главой НАСА и обсудить с ним перспективы сотрудничества, рассматривая возможность равноправного участия в лунной программе с США, самостоятельного ее освоения или с привлечением стран БРИКС. Ранее сообщалось, что в рамках проекта создания международной окололунной станции Gateway международные партнеры предложили России построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции. Весной этого года источник РИА Новости сообщил, что российскую сторону не устроила роль страны в этом проекте. Ей предлагается изготовить отсек по американским техническим стандартам и под американский скафандр.

Согласно документу, "Роскосмос" дополнил контракт требованиями анализа работы международных групп в 2018 году и предложений по участию в совместных международных проектах, научному обоснованию предложений по совместным сценариям освоения Луны и обсуждению этих предложений на встречах с международными партнерами, а также оценку возможности и целесообразности международного сотрудничества в рамках перспективных программ пилотируемых полетов на период до 2035 года.

Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2018 года.

Специалистами ЦНИИмаш должна быть проанализирована работа группы по исследованию возможностей МКС (ISS Exploration Capabilities Study Team) и Международной координационной группы по исследованию космического пространства (International Space Exploration Coordination Group).

В обе группы входят страны-партнеры по МКС, включая "Роскосмос". ISS Exploration Capabilities Study Team, занимаясь разработкой перспектив использования МКС, ранее договорилась о перспективах создания Международной окололунной станции Gateway. Для работ по окололунной станции была выделена отдельная группа Gateway Formulation Sync Review. International Space Exploration Coordination Group, созданная в 2007 году, в 2018 году подготовила "дорожную карту" международного сотрудничества при полетах к Марсу и Луне.