"Роскосмос" заказал разработку сценариев пилотируемых программ до 2035 года

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" заказала головному научному институту ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш разработку сценариев пилотируемых миссий до 2035 года.

"Разработка предложений по сценариям пилотируемых миссий до 2035 года, разработка дорожной карты развития технологий в обеспечение сценариев пилотируемых миссий до 2035 года", — говорится в допсоглашении к контракту между "Роскосмосом" и ЦНИИМаш.

Специалисты ЦНИИМаш должны определить объемы и прогноз ресурсного обеспечения такой концепции развития пилотируемой космонавтики России. Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2018 года.

В настоящее время в России создается новый пилотируемый космический корабль "Федерация" для полетов к Луне, ракета-носитель "Союз-5", которая станет основой создания сверхтяжелой ракеты, предназначенной для запуска экспедиций к Луне и в дальний космос.