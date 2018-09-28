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РИА Наука

Самые таинственные животные, которых признали вымершими

(обновлено: 08:17 28.09.2018)
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CC BY 2.0 / Neil McIntosh / Dhol with intent stareКрасный волкКрасный волк
CC BY 2.0 / Neil McIntosh / Dhol with intent stare
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Животное заносят в категорию вымерших после нескольких десятков лет безуспешных поисков. Однако этого недостаточно для полной уверенности в окончательном исчезновении вида с лица планеты. Считалось, что кистеперая рыба латимерия вымерла 65 миллионов лет назад, а в 1938 году ее поймали рыбаки. Есть и другие примеры такого рода.

Древесный лобстер, считавшийся вымершим почти 100 лет
© Фото : Rohan Cleave, Melbourne Zoo
Ученые нашли уникальных насекомых, считавшихся вымершими почти 100 лет

Загадочное "ископаемое"

Обычно укусы млекопитающих не бывают ядовитыми. Одно из редчайших исключений — ночной зверек щелезуб, похожий на крысу с сильно вытянутым носом. Во время охоты он кусает жертву  (обычно насекомых) и впрыскивает порцию слюны с нейротоксинами.

Пятьдесят миллионов лет назад щелезубы обитали по всей Северной Америке. В наши дни они остались только на Гаити и Кубе, поэтому их называют "живыми ископаемыми".

Кубинских щелезубов уже готовились признать вымершими, потому что их не наблюдали в природе с конца XIX века. Но в 1975 году внезапно увидели несколько особей. Следующие встречи произошли в 2003 году и — после целенаправленных поисков — в 2012-м. Тогда у животных взяли образцы ДНК, чтобы выяснить их точное положение на эволюционном древе.

© Фото : Eladio Fernandez, Caribbean Nature PhotographyКубинский щелезуб не считается вымершим. С середины 1970-х единичных особей наблюдают в дикой природе
© Фото : Eladio Fernandez, Caribbean Nature Photography
Кубинский щелезуб не считается вымершим. С середины 1970-х единичных особей наблюдают в дикой природе

Последний из австралийской мегафауны

В 1932 году в зоопарке от старости умер последний сумчатый волк (тилацин) на Земле. С тех пор этот представитель австралийской мегафауны, царившей в эпоху мамонтов, считается вымершим.

О сенсационной встрече с ним сообщали не раз, но ученые не признавало эту информацию достоверной. В 2016-2017 годах в Сети распространилось видео, где якобы запечатлен сумчатый волк в лесу в материковой Австралии (откуда он вообще-то исчез около двух тысяч лет назад), но слишком нечеткое, чтобы однозначно признать его достоверность.

Череп тилацина
© Marie Attard
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Специалисты по моделированию допускают, что тилацин мог сохраниться где-то вплоть до 1956 года, но затем вымер, поскольку популяция была слишком мала.

Энтузиасты и экологи, однако, не оставляют надежду отыскать его следы. 

"В малоизученных местах такое вполне возможно. Животные умеют приспосабливаться к меняющимся условиям, они способны избегать преследования, скрываясь в отдаленных,  труднодоступных районах. Для подтверждения существования порой достаточно увидеть не только живую особь, но и следы, помет, иные проявления жизнедеятельности", — комментирует РИА Новости Алексей Зименко, генеральный директор Центра охраны дикой природы.

По словам эксперта, потенциально вымерших и редких животных категорически запрещено отлавливать. Это может ускорить их исчезновение. Специалисты лишь фиксируют на фото и видео наблюдаемую особь, следы жизнедеятельности. Все это помогает выработать меры по сохранению вида.

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© Иллюстрация РИА Новости . Sid Mosdell / Алина Полянина
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Казус латимерии

"Чтобы утверждать, что животное вымерло, нужно полное отсутствие каких-либо достоверных данных о пребывании того или иного вида на Земле в течение по крайней мере 30 лет", — продолжает Зименко.

Он приводит в пример туранского тигра — коренного обитателя Центральной Азии, Закавказья. Последних представителей видели на территории СССР в начале 1970-х. С 2003 года животное относят к категории вымерших.

Но порой признанный вымершим вид чудесным образом объявляется в живой природе. Самый известный пример — кистеперая рыба латимерия. Палеонтологи утверждали, что она вымерла 65 миллионов лет назад вместе с динозаврами. А в 1938 году одну особь выловили в устье южноафриканской реки. Через двадцать лет — еще одну.

Белоклювого дятла, обитающего в Северной Америке и на Кубе, последний раз наблюдали в 1944 году. Научное сообщество готово было признать вид вымершим. Однако в 2004-м следы птицы заметили в восточном Арканзасе, и с тех пор о ней сообщали не раз. Сведения противоречивы и неубедительны для специалистов. Тем не менее белоклювого дятла перевели в категорию "вероятно, вымерший". Его поиски продолжаются.

Тигр. Архивное фото
© Фото : WWF России
Казахстан поддержал идею WWF по возвращению в природу туранского тигра

В списках Красной книги

В Красной книге России указаны девять видов животных, вымерших на территории страны. Большинство из них не встречали в природе с XIX века.

Среди относительно недавно исчезнувших — тюлень-монах. Последний раз его видели в российских территориальных водах Черного моря в середине XX века. Представители вида сохраняются в Средиземном море.

Объявлен вымершим черный орлан, залетавший на Камчатку. Единственный представитель этой разновидности — самка — проживает в Берлинском зоопарке. В дикой природе черного орлана наблюдали в 1968 году в Корее. Ученые не исключают, что он может сохраниться на севере полуострова.

© Фото : Павел Сорокин/Центр охраны дикой природыВсе виды сайгака, обитающие на территории России, планируют занести в Красную книгу
© Фото : Павел Сорокин/Центр охраны дикой природы
Все виды сайгака, обитающие на территории России, планируют занести в Красную книгу

Последнее издание Красной книги России датируется 2001 годом. По словам Алексея Зименко, национальное издание необходимо обновлять не реже, чем раз в десять лет. Россия сильно просрочила следующий выпуск, поэтому понять, как изменился официальный список вымерших видов и подвидов, пока нельзя. Есть только предварительные данные.

"Новый список проходил согласование и в прошлом году, и отчасти в этом, но его так и не утвердили", — сообщает Зименко.

Данные для Красной книги стекаются из множества научных источников. Составлением списков занимается Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям, грибам, работающая при Министерстве природных ресурсов и экологии.

Члены комиссии предложили дополнить Красную книгу видами птиц, численность которых последние годы сократилась в разы. Например, из почти пятимиллионной популяции горлицы обыкновенной в 2015 году насчитали не более ста шестидесяти тысяч особей.

Статус краснокнижных намерены присвоить нескольким представителям млекопитающих (в частности, каспийскому тюленю, сайгаку, серне, косатке) и рыб.

В проекте Красной книги животных от 2012 года, размещенной на сайте Минприроды, в категории "вероятно, вымерли" значится пять видов.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosИсчезнувшие из дикой природы России животные
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
Исчезнувшие из дикой природы России животные
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