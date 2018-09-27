Ученые обнаружили в Китае новую опасную версию "птичьего гриппа"

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Китайские вирусологи зафиксировали распространение новой версии "птичьего гриппа" в Китае, главным разносчиком которой стали не куры, а дикие и домашние утки. Ее описание и возможные пути появления были представлены в журнале Cell Host & Microbiome.

"Нас крайне удивило то, как быстро возник новый штамм H7N9, хорошо заражающий уток – оригинальная версия этого вируса почти не умела размножаться в легких этих птиц. К счастью, вакцина, созданная для защиты кур, помогает и уткам. Мы советуем начать их немедленную вакцинацию", — заявила Хуалань Чэнь (Hualan Chen) из Ветеринарного института Харбина (Китай).

Весной 2013 года на юге Китая произошли вспышки инфекции, которые вызывал ранее неизвестный штамм птичьего гриппа H7N9. За первую половину года им заразилось более 130 людей, примерно треть которых погибла от истощения или осложнений.

В марте прошлого года китайские ученые открыли новый штамм вируса, способный передаваться от человека к человеку, что заставило медиков обратить на него пристальное внимание и ускорить разработку вакцин, способных защитить птиц от этой инфекции. Первые препараты такого рода были одобрены и начали использоваться в Китае в сентябре 2017 года.

Чэнь и ее коллеги провели первую оценку эффективности этих вакцин, изучив то, какие штаммы вируса гриппа сегодня встречаются среди домашней и дикой птицы. Для этого ученые собрали около 54 тысяч образцов выделений птиц, живших в разных уголках Китая в промежутке между февралем 2017 и январем 2018 года.

Эти пробы, как отмечает ученый, содержали в себе примерно три сотни различных подвидов "птичьего гриппа", большая часть которых относилась к группе H7N9 и не отличалась высокой заразностью или тяжелыми последствиями для организма птицы.

В целом, вакцинирование прошло очень успешно — мясо домашних кур, заколотых осенью прошлого года или позже, почти не содержало в себе следов и опасных, и безобидных штаммов H7N9. С другой стороны, китайские специалисты обнаружили, что вирус "мигрировал" – теперь он начал заражать диких и домашних уток, не проходивших вакцинацию, а не кур.

Попав в организм водоплавающих птиц, H7N9 сильно мутировал, обменявшись генетическим материалом с тремя другими штаммами гриппа – вирусом из группы H7N2, традиционно поражающим уток, и еще двумя патогенами пока неизвестного происхождения.

В результате этого возникло два новых "супервируса" H7N9 и H7N2, активно передававшихся воздушно-капельным путем и отличавшихся высокой смертоносностью – они убили половину или всех уток в лаборатории Чэнь через неделю после заражения. Как показали дальнейшие опыты, и тот, и другой вирус могут проникать в клетки легких мышей и вызывать массовую гибель грызунов.

Как надеются ученые, эпидемии этих новых разновидностей "птичьего гриппа" удастся избежать, так как вакцина, созданная для борьбы с "куриной" версией этой инфекции, смогла защитить и уток. Тем не менее, быстрое появление этих вирусов и их адаптация к новым жертвам показывает, что угроза появления эпидемии H7N9 среди людей не только не исчезла, но и стала более вероятной.