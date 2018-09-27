СМИ: Конгресс США может продлить финансирование МКС до 2030 года

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Государственное финансирование работы МКС может быть продлено Конгрессом США еще на шесть лет, до конца 2030 года, ради "удержания лидерства на околоземной орбите", сообщает интернет-издание SpaceNews.

"Мы не можем просто так отдать околоземное пространство и низкие орбиты Китаю или каким-то другим державам, планирующим построить свои собственные станции. Правительству США следует задуматься о постоянном присутствии на орбите Земли, что может потребовать создания еще одной станции после того, как МКС исчерпает свой ресурс", — заявил сенатор Тед Круз, чьи слова передает SpaceNews.

Текущая администрация Белого дома, как неоднократно заявляли президент Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и Джим Бриденстин (Jim Bridenstine), глава НАСА, планировала передать МКС в частные руки после завершения официального срока работы станции в конце 2024 года.

Одной из причин этого было то, что НАСА, Роскосмос, JAXA и ЕКА собирались сконцентрировать усилия на постройке первой окололунной космической станции, Deep Space Gateway, а также на изучении и освоении дальнего космоса. Позже американская сторона переименовала проект, назвав его Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G).

В сентябре прошлого года представители Роскосмоса и НАСА официально подтвердили эти планы и подписали меморандум о сотрудничестве в создании LOP-G, в соответствии с которым Россия должна была создать шлюзовый модуль лунной станции. Последующие переговоры, как отмечали источники РИА Новости в марте этого года, зашли в тупик, так как российскую сторону не устроила ее роль в этом проекте.

Неделю назад Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, публично заявил, что российская сторона не будет принимать участие в совместном с США проекте окололунной станции на тех условиях, которые предлагают американцы. Параллельно с этим отношения сторон стали еще более напряженными из-за скандала вокруг утечки воздуха на МКС и просверленного отверстия в обшивке "Союза МС-09".

Как отмечает SpaceNews, эти события и рост международной напряженности, как выразился конгрессмен Брайан Бабин (Brian Babin), один из авторов инициативы продлить финансирование МКС, заставили американских парламентариев "скорректировать курс движения НАСА" для того, чтобы в "космической безопасности США" не появилась "еще одна дыра".

Аналогичные идеи были изложены в Сенате еще в июле этого года, когда Тед Круз представил проект по "обеспечению лидерства США в космосе". Он уже получил предварительное одобрение со стороны коммерческой комиссии Сената, и законодатели ожидают, что он найдет поддержку и со стороны республиканцев, и демократов в обеих палатах Конгресса.

Бриденстин и другие представители НАСА, выступавшие на этих чтениях, отметили, что работу МКС действительно можно продлить до 2030 года с технической точки зрения. При этом они подчеркнули, что такое решение будет мешать реализации планов по возвращению на Луну и полету на Марс, а постройка "национальной" станции взамен МКС потребует еще больше ресурсов.