Норвегия запустила в космос первую ракету собственного производства

КИРКЕНЕС (Норвегия), 27 сен – РИА Новости. Норвегия в четверг произвела запуск в космос первой полностью разработанной и произведенной в стране ракеты, стоимость которой составляет примерно 10,5 миллионов евро, сообщила телекомпания NRK.

"Первая ракета, полностью разработанная и произведенная в Норвегии, запущена в космос из космического центра Андойя. Запуск произведен успешно", — сообщает телекомпания.

Отмечается, что ракета была запущена в 14.17 по местному времени (13.17 мск), на ней установлен двигатель, созданный норвежской компанией Nammo. Ранее на всех остальных ракетах устанавливались двигатели иностранного производства.

"На первый взгляд, то, что мы видим – что все прошло успешно", — сообщил телекомпании начальник отдела космического центра Кулбьорн Бликс.

Ракета пролетела 107 километров над морем и пересекла границу атмосферы и космического пространства.

"В общей сложности стоимость разработки и запуска ракеты составила 100 миллионов крон (около 10,5 миллионов евро)", — приводит данные телекомпания. Это также первая в Европе ракета с гибридным двигателем, который использует и жидкое, и твердое топливо.

Вес ракеты — 800 кг, длина — 9 метров, однако находиться на орбите она не сможет из-за слишком маленьких размеров. Предполагается, что ракета безопасно упадет в море.