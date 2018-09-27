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Ученые признали крыс победителями в "войне" с кошками

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© Фото : Parsons et al. / Frontiers in Ecology and Evolution 2018 Ученые вставляют RFID-чип под кожу крысы со свалки в БруклинеУченые вставляют RFID-чип под кожу крысы со свалки в Бруклине
© Фото : Parsons et al. / Frontiers in Ecology and Evolution 2018
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Наблюдения за одичавшими кошками показали, что "мурки" крайне плохо охотятся на крыс и в принципе не могут одержать победу в войне с этими грызунами. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Дальневосточные лесные коты
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Одичавшие домашние кошки уничтожают до 4 млрд птиц в год в США
"Как и все остальные жертвы, крысы переоценивают шансы на то, что они станут обедом хищника. Когда рядом с ними появляются кошки, они меняют свое поведение и стараются проводить больше времени в норах и в других укромных уголках. Люди реже видят крыс и думают, что кошки съели их, хотя на самом деле они просто прячутся", — рассказывает Майкл Парсонс (Michael Parson) из университета Фордхэма в Нью-Йорке (США).

Как отмечают ученые, сегодня на Земле, помимо людей, доминируют и те животные, которых человек приручил за время своей эволюции – кошки, собаки, домашний скот и птицы. По текущим оценкам, только в США проживает около 163 миллионов домашних кошек и собак, а также примерно 60 миллионов одичавших "мурок", сбежавших или брошенных хозяевами.

В последние годы экологи и биологи начали активно интересоваться тем, как эта многомиллионная армия домашних питомцев влияет на те экосистемы, рядом с которыми или внутри которых они живут.

К примеру, шесть лет назад экологи заметили, что американские кошки стали главными врагами птиц, живущими рядом с городами, а четыре года назад они подсчитали число их жертв и выяснили, что одичавшие кошки каждый год убивают около четырех миллиардов диких птиц и 20 миллиардов мелких млекопитающих.

Вид вымерших гигантских крыс
© Фото : Vassil
Ученые: европейцы погубили два десятка видов "супер-крыс" на Карибах

Подобные открытия, как отмечает Парсонс, заставили его задуматься об одной очевидной проблеме – если одичавшие кошки действительно уничтожают огромное число животных, почему количество крыс и мышей в городах фактически не уменьшилось за последние несколько десятилетий?

Собрав группу из нескольких единомышленников, Парсонс попытался выяснить, почему это так, поймав несколько десятков крыс из одной крупной колонии этих грызунов, живших в центре переработки мусора в одном из уголков Бруклина.

Они вшили им под кожу чип, позволявший следить за положением животного и его перемещениям по городу, и начали наблюдать за их поведением в присутствии людей и диких кошек, периодически проникавших в центр в поисках еды. Помимо чипов, ученые установили на свалке несколько сотен камер, позволявших им следить за кошками и тем, как на них реагировали крысы.

Как оказалось, "мурки" фактически всегда игнорировали крыс и не пытались охотиться на них, если у них были альтернативные источники пищи. В общей сложности, за три месяца наблюдений Парсонс и его коллеги зафиксировали всего два десятка попыток выследить крысу и лишь три попытки поймать ее, одна из которых закончилась неудачей.

Участник выставки собак и кошек из приютов Москвы в рамках фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ученый подсчитал, как много пищи съедают кошки и собаки

Поражение кошек в войне с крысами, как отмечают ученые, было связано не только с их нежеланием охотиться на столь крупную и опасную добычу, но и с изменениями в поведении грызунов. Как правило, четвероногие жители свалки никак не реагировали на появление человека рядом с их гнездами, тогда как запах кошек заставлял их проводить больше времени в убежищах и меньше двигаться на открытых участках местности.

По словам Парсонса, все это не только объясняет, почему численность крыс не сильно изменилась после появления большого числа одичавших кошек на улицах городов, но и говорит о том, что кошек нельзя использовать для защиты городов от нашествий этих грызунов.

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