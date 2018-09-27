МФТИ: посадка на луны Марса будет опасной для роботов и человека

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Ученые из МФТИ и ИКИ РАН выяснили, что на Деймосе, луне Марса, могут возникать достаточно плотные облака из пылевой плазмы, делающие посадку на его поверхности опасной для роботов и человека. Их выводы были представлены в журнале Plasma Physics Reports.

Проклятый Фобос

"По аналогии с Луной, в случае с Деймосом можно ожидать, что основная часть пылевых частиц будет парить именно в приповерхностном слое. Образование пылевой плазмы здесь связано с зарядкой пылевых частиц, их взаимодействием с заряженной поверхностью Деймоса, последующим подъемом и движением заряженной пыли", — объясняет Сергей Попель, один из авторов статьи из МФТИ и ИКИ РАН.

Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров. Сегодня многие ученые считают, что обе этих луны являются не планетами, а астероидами, захваченными притяжением Марса в далеком прошлом.

Из-за серии неудачных сближений и приземлений советских и российских зондов с Фобосом, Деймосом и Марсом, обе луны красной планеты сегодня приобрели статус "проклятых миров", активно сопротивляющихся их изучению. Несмотря на подобную репутацию, многие инженеры и астрономы сегодня рассматривают Фобос и Деймос в качестве идеальных площадок для постройки баз, где будут жить будущие исследователи или колонизаторы Марса.

Подобные планы, как отмечают Попель и его коллеги, заставляют ученых задуматься о целой серии вопросов – как устроены недра Фобоса и Деймоса, как их материя взаимодействует с космическими лучами и солнечным ветром, и какие опасности будут ожидать путешественников, "Фобос-Грунт-2" и другие спускаемые модули на их поверхности.

Снимки Фобоса и Деймоса, полученные зондами НАСА и ЕКА, показывают, что их поверхность покрыта тонким слоем пыли, перемолотыми останками микрометеоритов и небольших астероидов. Эта пыль, как достаточно давно знают ученые, опираясь на опыт "Аполлонов" и эксперименты с аналогами лунного грунта, может легко "наэлектризовываться", взаимодействуя с плазмой солнечного ветра.

В результате этого пыль начинает отталкиваться от поверхности небесного тела, паря на небольшой высоте. Следы этого процесса можно легко заметить на фотографиях так называемых "лунных закатов", светящейся пелены на горизонте Луны, из-за которых любители теорий заговоров часто обвиняют НАСА в том, что программа "Аполлон" была фальшивкой.

Скрытая угроза

Притяжение Деймоса и Фобоса, как отмечает Попель, еще меньше, чем у Луны, благодаря чему эта пыль будет легко "отрываться" от поверхности лун Марса при малейших возмущениях и минимальном приложении силы. Соответственно, любая попытка осуществить посадку на Деймос или Фобос приведет к появлению густого облака пыли, свойства которого пока не были известны ученым.

"Мы описали свойства пылевой плазмы в приповерхностном слое над освещенной частью Деймоса, вычислили электрические поля, а также параметры фотоэлектронов и пыли над его поверхностью. Мы исследовали, как влияют на взаимодействие пыли с заряженной поверхностью солнечное излучение и фотоэффект и определили распределение пылевых частиц на поверхности луны Марса", — продолжает ученый.

Эти расчеты показали, что даже самая мягкая посадка на поверхность Деймоса будет не просто порождать облако пыли, а превращать его в заряженное скопление плазмы, способной вызвать сбои в электронной начинке роботов и в работе их солнечных батарей.

Вдобавок, из-за небольшой силы притяжения на поверхности лун Марса их пылевая "атмосфера" будет содержать в себе не только мелкие частицы пыли, как на Луне, так и относительно крупные частицы размерами в несколько микрометров. Их попадание на скафандр и "переезд" в обитаемые модули марсианских баз будет крайне опасным для здоровья будущих колонистов и путешественников, заключают ученые.