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Ученые из России выяснили, как возникают "аварии" в энергостанциях клеток

(обновлено: 11:59 27.09.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаТак художник представляет себе образование поры в митохондрииТак художник представляет себе образование поры в митохондрии
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН узнали, почему в митохондриях, главных энергостанциях клетки, периодически случаются "аварии", приводящие к выделению большого числа агрессивных молекул. Их выводы были представлены в журнале Free Radical Biology and Medicine.

Так художник представил себе процесс починки одиночных разрывов в спирали ДНК
© Фото : Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine in St. Louis
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"Мы предположили, что эти вспышки могут контролироваться пиридиновыми нуклеотидами. Мы проверили эту идею, и оказалось, что нуклеотиды, поступающие в митохондрии из цитоплазмы при открывании пор, действительно могут резко ускорять выработку супероксид аниона и перекиси водорода", — рассказывает Алексей Круглов из ИТЭБ РАН, чьи слова приводит пресс-служба института.

Проблема "черного ящика"

Ключевой частью всех живых клеток являются так называемые митохондрии – своеобразные "энергостанции", преобразующие питательные вещества в клеточную энерговалюту, молекулы АТФ. Помимо обеспечения клеток энергией, эти же тельца, как давно выяснили ученые, играют ведущую роль в их гибели при недостатке пищи и кислорода.

Как правило, митохондрия, если она не испытывает проблем с доступом к питательным веществам, являются своеобразным "черным ящиком" для всей остальной клетки – содержимое этих органелл, за исключением АТФ и продуктов жизнедеятельности, никогда не покидает их пределов.

При старении или недостатке пищи в митохондриях начинают появляться поры, своеобразные "дыры", через которые агрессивные молекулы, возникающие внутри них, начинают просачиваться в цитоплазму клетки, повреждая ее ДНК и вызывая перебои в ее работе.

Константин Белосудцев, биофизик из ИТЭБ РАН
© Фото : ИТЭБ РАН
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В некоторых случаях, как отмечают Круглов и его коллеги, этот процесс может резко ускоряться. Внутри митохондрии происходит своеобразная "авария", которую ученые называют "вспышкой", в результате чего в цитоплазму одномоментно выбрасывается огромное количество оксидантов. Они могут вызвать повреждение соседних органелл, новые вспышки, и, в конечном итоге, гибель всей клетки.

Причины и механизм возникновения этих "аварий" до недавнего времени был предметом ожесточенных дискуссий среди ученых. Круглов и его команда смогли разрешить эти споры, обратив внимание на то, что вспышки происходят чаще в тех клетках, в которых митохондрии находятся рядом с источниками определенных ионов.

Кислая среда

Это наблюдение натолкнуло их на мысль, что подобные сбои в работе митохондрий могут быть связаны с так называемыми mPTP-порами – "дырами" в их стенках, возникающими в результате реакций между ионами кальция и белками в оболочке клеточных энергостанций.

Пытаясь понять, что происходит внутри этих дыр, ученые наблюдали за развитием вспышек, пометив определенные части митохондрий при помощи краски, начинавшей светиться при контакте с агрессивными молекулами.

Эти опыты помогли им понять, что вспышки были связаны с ферментом НАДФ-редуктазой – особым белком, который играет ключевую роль в круговороте электронов и протонов в клетке, восстанавливая специальные "расходные" молекулы, НАДФ, и отбирая электроны у других веществ.

Биообразцы в криопробирках
© Fotolia / tilialucida
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Как показали наблюдения за его работой, он вызывал сильные "аварии" в работе митохондрий только в тех случаях, когда в окрестностях энергостанций клетки присутствовало большое число окисленных молекул НАДФ и других пиридиновых нуклеотидов, азотистых оснований, чьи "кузены" присутствуют в ключевой части молекулы ДНК.

Подобная информация позволяет объяснить большую частоту вспышек и их лавинообразное распространение в клетках со сниженным восстановительным статусом, перенесших ишемию и реперфузию или окислительный стресс, в которых изначально присутствует много окисленных молекул нуклеотидов.

Раскрытие тайны возникновения "аварий" в митохондриях, как надеются ученые, поможет биологам и врачам понять, как нужно бороться с последствиями инсультов и других болезней, вызывающих острый или хронический недостаток питательных веществ или окислительный стресс.

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