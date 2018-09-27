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В Новосибирске у женщины удалили опухоль мозга через разрез по брови

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© РИА Новости / Александр Кондратюк
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НОВОСИБИРСК, 27 сен — РИА Новости. Нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске удалили опухоль мозга у женщины по современной технологии "замочная скважина" через небольшой разрез по брови, сообщает учреждение в четверг.

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В центре Мешалкина пояснили, что 47-летняя жительница Новосибирска обратилась за медпомощью с жалобами на резкое снижение зрения. По результатам МРТ головы врачи диагностировали сдавление зрительного нерва опухолью, которая прорастала в зрительный канал. Без операции пациентке грозила полная потеря зрения левого глаза.

"Специалисты центра Мешалкина выполнили хирургическое лечение пациентки с использованием метода keyhole ("замочная скважина") — удалили новообразование через разрез по брови пациентки размером в четыре сантиметра", — говорится в сообщении.

В клинике отметили, что при классическом хирургическом лечении опухолей головного мозга приходилось вырезать из черепа большой костный лоскут, а после удаления новообразования вновь помещать его на место и фиксировать. Такое травматичное вмешательство было сопряжено с риском кровопотери, инфекционных осложнений и длительной реабилитацией. Только 10% пациентов после такой операции возвращаются к прежнему образу жизни.

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"Полушария большого мозга ограничивают видимость и подвижность, при "открытых" вмешательствах хирурги проводят ретракцию мозговой ткани — с помощью инструментов отодвигают доли мозга. При использовании технологии keyhole ретракцию осуществляют за счет расположения больного на операционном столе. Пациента укладывают таким образом, чтобы максимально запрокинуть голову книзу в необходимую сторону. Такая позиция обеспечивает оптимальный обзор за счет гравитационного отведения лобной доли", — приводятся в сообщении слова нейрохирурга Дмитрия Кислицина.

В центре Мешалкина отметили, что технология keyhole нивелирует последствия традиционной хирургии: за счет небольшого разреза специалисты не только достигают хорошего косметического эффекта, но и снижают травматичность и риск осложнений.

Малоинвазивное вмешательство позволяет сократить срок реабилитации пациента. По прогнозам врачей, зрение женщины, которой удалили доброкачественную опухоль, полностью восстановится в течение полугода, но улучшения она почувствовала уже на второй день после операции. Через неделю пациентку выписали из стационара.

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