Государство поддержит проекты по созданию сети биобанков и нейропротезов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Проекты по созданию в России сети биобанков и нейропротезов для больных, перенесших инсульт, получат поддержку от государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.
Речь, в частности, идёт о проекте "Платформа биобанков-5" (исполнитель – ООО "НациональныйБиоСервис"). Компания занимается сбором, обработкой, хранением и анализом биообразцов, необходимых для разработки инновационных лекарственных препаратов и диагностических систем в РФ. С помощью государственной поддержки в рамках НТИ планируется создать и масштабировать сеть биобанков тканей, клеточных линий и других исследовательских продуктов в пяти регионах РФ.
Создаваемые биобанки позволят собирать, изучать и анализировать биологические маркеры развития и прогрессирования опухолей, что, в свою очередь, поможет найти возможные терапевтические комбинации и выделить группы пациентов с теми или иными биомаркерами. Также биобанк может служить для определения эффективности отдельно взятой терапии.
Также в рамках заседания межведомственной группы поддержку получили проекты в области ускоренной сертификации продукции из полимерных композиционных материалов, по разработке единой информационно-аналитической онлайн-платформы по обеспечению процессов послепродажного обслуживания высокотехнологичных изделий, по созданию проектных школ для вовлечения детей и взрослых из регионов РФ и зарубежья в разработку проектов по наиболее актуальным направлениям НТИ, а также проект по массовой подготовке, аттестации и трудоустройства наставников для детских и молодежных проектов и команд в технологической сфере.