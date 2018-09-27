Государство поддержит проекты по созданию сети биобанков и нейропротезов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Проекты по созданию в России сети биобанков и нейропротезов для больных, перенесших инсульт, получат поддержку от государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.

"Межведомственная рабочая группа по реализации Национальной технологической инициативы при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России одобрила поддержку шести высокотехнологичных проектов. Государство окажет помощь разработкам рынков Нейронет, Хелснет, Технет и Кружковое движение", — отмечается в сообщении.

Речь, в частности, идёт о проекте "Платформа биобанков-5" (исполнитель – ООО "НациональныйБиоСервис"). Компания занимается сбором, обработкой, хранением и анализом биообразцов, необходимых для разработки инновационных лекарственных препаратов и диагностических систем в РФ. С помощью государственной поддержки в рамках НТИ планируется создать и масштабировать сеть биобанков тканей, клеточных линий и других исследовательских продуктов в пяти регионах РФ.

Создаваемые биобанки позволят собирать, изучать и анализировать биологические маркеры развития и прогрессирования опухолей, что, в свою очередь, поможет найти возможные терапевтические комбинации и выделить группы пациентов с теми или иными биомаркерами. Также биобанк может служить для определения эффективности отдельно взятой терапии.

Поддержку также получил проект спинального нейропротеза (исполнитель — ООО "Косима"). Проект предполагает разработку нейростимуляционного устройства для самостоятельной ходьбы больных с тяжелыми двигательными нарушениями после инсульта. Нейропротез позволит инициировать и контролировать ходьбу малоподвижных и парализованных пациентов. Устройство предназначено для использования в клиниках, но и дома. Спинальные нейропротезы будут в разы дешевле, чем их ближайшие аналоги — экзоскелеты. К 2020 году разработчики планируют подать заявку на регистрацию спинальных нейропротезов в Росздравнадзор и получить российские и международные патенты.

Также в рамках заседания межведомственной группы поддержку получили проекты в области ускоренной сертификации продукции из полимерных композиционных материалов, по разработке единой информационно-аналитической онлайн-платформы по обеспечению процессов послепродажного обслуживания высокотехнологичных изделий, по созданию проектных школ для вовлечения детей и взрослых из регионов РФ и зарубежья в разработку проектов по наиболее актуальным направлениям НТИ, а также проект по массовой подготовке, аттестации и трудоустройства наставников для детских и молодежных проектов и команд в технологической сфере.