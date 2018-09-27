Ученые доказали пользу аспирина в борьбе с раком

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Употребление аспирина в небольших дозах может помочь в лечении раковых опухолей, сообщает MedicalXpress.
Отмечается, что положительный эффект аспирина был отмечен как в случаях с более распространенными, так и с редкими формами онкологии.
При этом ученые указывают на ограниченный характер исследования, поскольку оно носило обсервационный характер. Эксперты также подчеркивают необходимость выявления механизма воздействия препарата на организм пациентов с онкологией. Кроме того, специалисты напоминают о важности консультаций с врачом перед началом приема каких-либо лекарственных средств.