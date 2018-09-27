Секс по интернету: ученые назвали последствия онлайн-знакомств

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Каждый третий пользователь интернета старше 16 лет посещает сайты знакомств, выяснили ученые. Пары все чаще заводят отношения в Сети, не прибегая к помощи родственников или друзей. Однако с ростом популярности онлайн-дейтинга все больше распространяются инфекции, передающиеся половым путем, и социальное поведение людей меняется не в лучшую сторону.

Любовные сети: кто рад попасться

По данным ВЦИОМ, в 2011 году знакомства в интернете считали эффективными только 11 процентов россиян. Сейчас так думают уже 34 процента опрошенных. Причем 19 процентов опробовали это на собственном опыте.

Растущее доверие к сайтам знакомств и соответствующим мобильным приложениям — общемировая тенденция. В США это второй по распространенности способ найти спутника жизни, в Сети ищет себе пару почти четверть взрослого населения Европы.

Прошлогодний опрос более 20 тысяч респондентов из 32 стран, проведенный "Лабораторией Касперского", показал, что треть взрослых пользователей — постоянные посетители сервисов онлайн-дейтинга. Среди них больше всего тридцатилетних мужчин (средний возраст — 33,8 года) со стабильной высокооплачиваемой работой (ученые, инженеры, управленцы). Примерно каждая десятая анкета на сайтах знакомств принадлежит топ-менеджерам и предпринимателям.

Исследователи предположили, что насыщенная профессиональная жизнь практически не оставляет времени на флирт и долгие ухаживания, поэтому сексуальных партнеров и ищут в интернете.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: ВЦИОМ В последние семь лет доля россиян, считающих сайты для знакомств эффективным способом найти свою вторую половину, постоянно растет. © Иллюстрация РИА Новости . Источник: ВЦИОМ В последние семь лет доля россиян, считающих сайты для знакомств эффективным способом найти свою вторую половину, постоянно растет.

Все врут

Несмотря на популярность виртуальных знакомств, шансов найти здесь спутника жизни не так много, уверяют американские ученые. Во-первых, 81 процент пользователей лгут . Женщины занижают свой вес — в среднем на четыре килограмма, а мужчины завышают рост на пару сантиметров. Во-вторых, алгоритмы подобных сервисов, призванные по профилям пользователей подобрать подходящую пару, неэффективны.

В рамках эксперимента с несколькими сотнями добровольцев исследователи из Калифорнийского университета и Университета Юты, применив технологию машинного обучения, сопоставили подробные анкеты участников, получили варианты любовных пар и устроили им быстрые четырехминутные свидания. В итоге выяснилось, что ни один из задействованных учеными алгоритмов не сработал. Общие интересы и психологическая совместимость не гарантировали физического влечения.

К похожим выводам в мае этого года пришли и норвежские психологи, изучавшие одно из популярных мобильных приложений. Опросив 641 добровольца в возрасте от 19 до 29 лет, ученые выяснили, что поклонники виртуальных знакомств занимаются сексом не чаще тех, кто предпочитает более традиционные способы устроить личную жизнь.

© Данные онлайн-опроса, проведенного Kaspersky Lab совместно с B2B International в августе 2017 года Почти половина интернет-пользователей старше 16 лет заходит на сайты знакомств, чтобы хорошо провести время. © Данные онлайн-опроса, проведенного Kaspersky Lab совместно с B2B International в августе 2017 года Почти половина интернет-пользователей старше 16 лет заходит на сайты знакомств, чтобы хорошо провести время.

Иллюзия большого выбора

На что сервисы онлайн-дейтинга точно влияют, так это на способность выстраивать романтические отношения с противоположным полом. Как утверждают малайзийские ученые, иллюзия неограниченного выбора партнеров, которую создают подобные сайты, действует разрушительно.

Постоянные пользователи приложений, просматривая в день сотни анкет, перестают ценить окружающих, легко меняя одну симпатию на другую. Во время ухаживаний у них не возникает эмоциональной привязанности — как следствие, отношения быстротечны и обречены на провал. Аналогичный результат получили исследователи из Мичиганского университета. Опросив почти три тысячи человек, они подсчитали, что спустя год после знакомства в Сети расстались 32 процента пар, а вот из тех, кто впервые повстречался в реальности, прекратили отношения только 25 процентов.

С другой стороны, популярность онлайн-знакомств — основная причина наблюдающегося в последние два года резкого всплеска венерических заболеваний, указывают эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (США). Онлайн-дейтинг создает все условия для быстрого и анонимного секса без обязательств, а о безопасности любители приключений думают не всегда, полагают авторы исследования.

Счастливы вместе

И все же некоторые ученые считают виртуальные знакомства благом. Так, исследователи из Университета Чикаго и Гарвардского университета на основе опроса 19 тысяч респондентов установили , что около трети семей в Америке сложилось после знакомства в Сети. Такие пары, судя по анкетам, были в целом более счастливы в браке и реже разводились. Специалисты полагают, что успешность интернет-супружества определяется большим объемом информации в профилях пользователей: люди лучше узнают друг друга еще до первого свидания.

Более того, если верить итогам исследования, проведенного сотрудниками Стэнфордского университета, знакомства в Сети быстрее заканчиваются свадьбой. Любопытно, что среди таких союзов высок процент межрасовых браков, отмечают социологи из Эссекского университета. Замечено, что пользователи сервисов онлайн-дейтинга считают наиболее привлекательными женщин азиатской внешности и темнокожих мужчин.