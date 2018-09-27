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РИА Наука

Секс по интернету: ученые назвали последствия онлайн-знакомств

(обновлено: 08:12 27.09.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Y-BoychenkoОнлайн-дейтингОнлайн-дейтинг
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Y-Boychenko
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Каждый третий пользователь интернета старше 16 лет посещает сайты знакомств, выяснили ученые. Пары все чаще заводят отношения в Сети, не прибегая к помощи родственников или друзей. Однако с ростом популярности онлайн-дейтинга все больше распространяются инфекции, передающиеся половым путем, и социальное поведение людей меняется не в лучшую сторону.

Любовные сети: кто рад попасться

Интернет, архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЦИОМ: знакомства в сети занимают второе место по популярности в РФ
По данным ВЦИОМ, в 2011 году знакомства в интернете считали эффективными только 11 процентов россиян. Сейчас так думают уже 34 процента опрошенных. Причем 19 процентов опробовали это на собственном опыте.

Растущее доверие к сайтам знакомств и соответствующим мобильным приложениям — общемировая тенденция. В США это второй по распространенности способ найти спутника жизни, в Сети ищет себе пару почти четверть взрослого населения Европы.

Прошлогодний опрос более 20 тысяч респондентов из 32 стран, проведенный "Лабораторией Касперского", показал, что треть взрослых пользователей — постоянные посетители сервисов онлайн-дейтинга. Среди них больше всего тридцатилетних мужчин (средний возраст — 33,8 года) со стабильной высокооплачиваемой работой (ученые, инженеры, управленцы). Примерно каждая десятая анкета на сайтах знакомств принадлежит топ-менеджерам и предпринимателям.

Исследователи предположили, что насыщенная профессиональная жизнь практически не оставляет времени на флирт и долгие ухаживания, поэтому сексуальных партнеров и ищут в интернете.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: ВЦИОМВ последние семь лет доля россиян, считающих сайты для знакомств эффективным способом найти свою вторую половину, постоянно растет.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: ВЦИОМ
В последние семь лет доля россиян, считающих сайты для знакомств эффективным способом найти свою вторую половину, постоянно растет.

Все врут

Правда и ложь от российских пользователей социальных сетей
© РИА Новости, Инфографика . Елена Приданникова / Василий Шихачевский
О чем чаще всего лгут интернет-пользователи в соцсетях
Несмотря на популярность виртуальных знакомств, шансов найти здесь спутника жизни не так много, уверяют американские ученые. Во-первых, 81 процент пользователей лгут. Женщины занижают свой вес — в среднем на четыре килограмма, а мужчины завышают рост на пару сантиметров. Во-вторых, алгоритмы подобных сервисов, призванные по профилям пользователей подобрать подходящую пару, неэффективны.

В рамках эксперимента с несколькими сотнями добровольцев исследователи из Калифорнийского университета и Университета Юты, применив технологию машинного обучения, сопоставили подробные анкеты участников, получили варианты любовных пар и устроили им быстрые четырехминутные свидания. В итоге выяснилось, что ни один из задействованных учеными алгоритмов не сработал. Общие интересы и психологическая совместимость не гарантировали физического влечения.

К похожим выводам в мае этого года пришли и норвежские психологи, изучавшие одно из популярных мобильных приложений. Опросив 641 добровольца в возрасте от 19 до 29 лет, ученые выяснили, что поклонники виртуальных знакомств занимаются сексом не чаще тех, кто предпочитает более традиционные способы устроить личную жизнь.

© Данные онлайн-опроса, проведенного Kaspersky Lab совместно с B2B International в августе 2017 годаПочти половина интернет-пользователей старше 16 лет заходит на сайты знакомств, чтобы хорошо провести время.
© Данные онлайн-опроса, проведенного Kaspersky Lab совместно с B2B International в августе 2017 года
Почти половина интернет-пользователей старше 16 лет заходит на сайты знакомств, чтобы хорошо провести время.

Иллюзия большого выбора

Антропологи уверены, критерии привлекательности сформировались еще в доисторические времена
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / avemario, Depositphotos / olly18, CC BY 2.0 / Ricky Qi
Любовь зла: что влияет на выбор полового партнера
На что сервисы онлайн-дейтинга точно влияют, так это на способность выстраивать романтические отношения с противоположным полом. Как утверждают малайзийские ученые, иллюзия неограниченного выбора партнеров, которую создают подобные сайты, действует разрушительно.

Постоянные пользователи приложений, просматривая в день сотни анкет, перестают ценить окружающих, легко меняя одну симпатию на другую. Во время ухаживаний у них не возникает эмоциональной привязанности — как следствие, отношения быстротечны и обречены на провал. Аналогичный результат получили исследователи из Мичиганского университета. Опросив почти три тысячи человек, они подсчитали, что спустя год после знакомства в Сети расстались 32 процента пар, а вот из тех, кто впервые повстречался в реальности, прекратили отношения только 25 процентов.

С другой стороны, популярность онлайн-знакомств — основная причина наблюдающегося в последние два года резкого всплеска венерических заболеваний, указывают эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (США). Онлайн-дейтинг создает все условия для быстрого и анонимного секса без обязательств, а о безопасности любители приключений думают не всегда, полагают авторы исследования.

Счастливы вместе

Влюбленная пара
© Depositphotos / focuspocusltd
Нейроны чувств: на что похож мозг влюбленного человека
И все же некоторые ученые считают виртуальные знакомства благом. Так, исследователи из Университета Чикаго и Гарвардского университета на основе опроса 19 тысяч респондентов установили, что около трети семей в Америке сложилось после знакомства в Сети. Такие пары, судя по анкетам, были в целом более счастливы в браке и реже разводились. Специалисты полагают, что успешность интернет-супружества определяется большим объемом информации в профилях пользователей: люди лучше узнают друг друга еще до первого свидания.

Более того, если верить итогам исследования, проведенного сотрудниками Стэнфордского университета, знакомства в Сети быстрее заканчиваются свадьбой. Любопытно, что среди таких союзов высок процент межрасовых браков, отмечают социологи из Эссекского университета. Замечено, что пользователи сервисов онлайн-дейтинга считают наиболее привлекательными женщин азиатской внешности и темнокожих мужчин.

Молодая пара
© Fotolia / Lev Dolgatsjov
Онлайн-знакомства ведут к более счастливым бракам, заявляют ученые

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