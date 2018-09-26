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Потепление Арктики сделало тундру более "высокой", заявляют ученые

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© РИА Новости / Ю.ИщенкоПерейти в фотобанкТундра в окрестностях НорильскаТундра в окрестностях Норильска
© РИА Новости / Ю.Ищенко
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российские и зарубежные ученые выяснили, что типичная высота растений в тундре выросла примерно на 8 сантиметров за последние 30 лет в результате роста температур и проникновения "южных" растений на территорию Арктики. Их выводы были представлены в журнале Nature.

Альпийский цветок льнянка (Linaria glacialis), ареал обитания которого сокращается под давлением захватчиков с нижних склонов гор
© Фото : Harald Pauli, GLORIA
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"Для нас было весьма удивительным выяснить, что больше всего повышение температуры сказывается на высоте растений. Причём эта особенность характерна для всех точек наблюдения. Мы получили очень широкое представление о процессах, происходящих в тундровых экосистемах в контексте глобального потепления", — рассказывает Владимир Онипченко, ботаник из МГУ имени М.В. Ломоносова.

Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления. Среднегодовые температуры в Заполярье уже выросли за последние годы на 6-7 градусов. Таяние ее льдов, как сегодня считают ученые, приведет в будущем к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в работе всего климата Земли в целом.

Главным последствием потепления признаются сразу два феномена – смещения климатических поясов и "переезд" связанных с ними представителей флоры и фауны, и изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно ученые выяснили, что в российской и канадской Арктике весна начала наступать на 2-3 недели раньше нормы, а темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников фактически удвоились.

Пожар в тайге
© РИА Новости / Марк Редькин
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Онипченко и несколько десятков других ведущих ботаников и экологов мира проследили за тем, как этот процесс повлиял на жизнь более ста уголков арктических и горных тундр. Для этого ученые наблюдали за тем, как менялись температуры, влажность и другие свойства климата в этих уголках Земли в последние десятилетия, и как эти флуктуации влияли на видовой состав и жизнь флоры. 

"На протяжении почти 30 лет наша научная группа наблюдала за растительными сообществами и фиксировала основные климатические показатели в высокогорных экосистемах Северо-Западного Кавказа. Мы наблюдаем как рост температур, так и изменения в составах сообществ и функциональных признаков растений, произрастающих в них", — отмечает ученый, чьи слова приводит пресс-служба МГУ.

Помимо увеличения высоты растений в тундре, отечественные и зарубежные климатологи зафиксировали два других интересных изменения в ее облике – поменялся видовой состав ее флоры, а также количество нутриентов в листьях растений и их площадь.

Вид тундры с вертолёта. Архив
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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В частности, глобальное потепление увеличило площадь листьев и "изгнало" относительно холодолюбивые виды растений из южных регионов тайги и нижних склонов гор, заставив их переселиться в тундру. Это было одной из причин того, почему тундра "выросла" на восемь сантиметров.

Подобный рост, как отмечают Онипченко и его коллеги, имеет одно неожиданное последствие – он ускорит таяние вечной мерзлоты и рост среднегодовых температур в Арктике в ближайшие десятилетия и столетия.

Музей Царство вечной мерзлоты в Якутии
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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"Низкие растения удерживают больше снега, изолирующего почву от холода и тепла, чем высокие представители флоры. По этой причине рост средней "высоты" тундры, который мы зафиксировали во всех уголках Арктики, ускорит таяние вечной мерзлоты и выделение парниковых газов в атмосферу", — добавляет Анна Бьоркман (Anna Bjorkman) из Центра изучения климата в Франкфурте (Германия).

С другой стороны, будут и позитивные изменения – высокие растения будут производить больше древесины, разлагающейся заметно медленнее, чем "обычная" флора тундры, а их тень будет сильнее охлаждать почву, что замедлит разложение органических останков в почве тундр. Анализ всех этих факторов, как надеются ученые, поможет понять, как будет меняться тундра в ближайшие годы и как перемены в ее облике будут влиять на климат.

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