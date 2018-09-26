Комбинация антител от ВИЧ прошла первое клиническое испытание

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Прототип лекарства от ВИЧ на базе антител прошел первое клиническое испытание – он успешно подавлял инфекцию в организме добровольцев на протяжении четырех месяцев после отказа от антиретровирусных препаратов. Результаты экспериментов были представлены в журнале Nature.

Ахиллесова пята ВИЧ

"Безопасная и надежная терапия ВИЧ на базе антител откроет массу новых возможностей для носителей этой инфекции. Мы сделали большой шаг в сторону реализации этой мечты, показав, что комбинация определенных антител может подавлять инфекцию на протяжении долгого времени без выработки "неуязвимости" вирусом", — заявил Энтони Фаучи (Antony Fauci), глава Национального института аллергии и инфекционных болезней США в Бетесде.

Три года назад Марина Каски (Marina Caskey) и ее коллеги из университета Рокфеллера в Нью-Йорке (США) открыли крайне необычное антитело 3BNC117, способное подавлять размножение сразу нескольких разновидностей вируса иммунодефицита человека и "помечать" их для уничтожения иммунной системой.

Секрет действия 3BNC117 заключается в том, что это антитело атакует ключевую часть вируса – вырост на его оболочке, который цепляется за "хвосты" на поверхности иммунных клеток и помогает "боевой части" вируса проникать в них.

Оно было выделено американскими учеными из организма ВИЧ-инфицированного, чье тело необычно сильно сопротивлялось инфекции и хорошо боролось с новыми штаммами вируса. Два года назад ученые провели первые клинические испытания на добровольцах, показавшие, что это антитело можно использовать для длительного подавления инфекции.

Успех этих опытов натолкнул Каски и ее команду на мысль, что 3BNC117 и еще одно антитело широкого спектра действия – 10-1074 – можно использовать для приобретения почти полного иммунитета к ВИЧ. Они успешно проверили эту идею на нескольких макаках, заразив их обезьяньей версией вируса иммунодефицита и тут же обработав смесью антител.

Ободренные подобными успехами, ученые приступили к проведению первых клинических опытов с участием восьми добровольцев, подхвативших ВИЧ примерно пять лет назад и регулярно принимающих антиретровирусные препараты. Они согласились временно отказаться от этих лекарств и перейти на периодические инъекции антител.

Альянс антител

Параллельно они проводили аналогичные эксперименты с участием семи добровольцев, заразившихся ВИЧ совсем недавно и еще не начавших принимать антиретровирусные препараты. И в том, и в другом случае биологи регулярно забирали пробы крови у своих подопечных и следили за тем, как менялась концентрация вирусных частиц в их крови. Если их число начинало расти, ученые прекращали опыты и переводили добровольцев на классическое лечение.

Подобные инциденты, как отмечают Каски и ее коллеги, были исключениями – фактически все добровольцы и из первой, и из второй группы успешно сопротивлялись действию ВИЧ на протяжении всех 20 недель эксперимента. Всего 3 из 15 участников клинических испытаний были вынуждены покинуть их из-за присутствия в их крови вирусов, сопротивлявшихся действию антител.

Во всех остальных случаях антитела не только подавляли инфекцию, но и способствовали снижению уровня генетического разнообразия среди вирусов, "окопавшихся" в различных тканях тела добровольцев. Это, как отмечают биологи, было очень хорошим знаком, указывающим на то, что вирус не начал приобретать неуязвимость к их действию даже через четыре месяца "войны" с антителами.

В ближайшее время ученые планируют провести более масштабные опыты с участием большего числа добровольцев. Эти эксперименты, чья длительность составит до 40 недель, помогут им понять, как часто кровь пациентов содержит в себе "неудачные" штаммы ВИЧ, изначально нечувствительные к действию 3BNC117 и 10-1074, и как их можно подавить.