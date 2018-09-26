Борисов рассказал о возможной причине падения "Протонов"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" отстали от предприятий ОПК во внедрении новых технологий, возможно, в этом причина аварий ракет "Протон", заявил вице-премьер Юрий Борисов на конференции в МГТУ им. Баумана.

"К сожалению, вроде как самая высокотехнологичная и романтичная отрасль как космонавтика, она отстала. Сегодня инженеры и конструкторы в КБ "Яковлева", "Сухого", "Туполева" давно проектируют в "цифре", рабочие станции используют самые современные средства, в электронном виде передают документацию на заводы. Они давно уже перешли к вопросам моделирования тех или иных процессов. А в "Роскосмосе" эта культура еще не овладела массами, может быть, у нас и поэтому "Протоны" падают из-за этого, что в отрасли не подхватили тренд на перевооружение, внедрение новых технологий", — сказал он.