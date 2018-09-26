На одном из снимков из космоса удалось обнаружить марсоход Opportunity

Снимок камеры HiRISE с борта зонда MRO с изображением марсохода Opportunity на склонах Долины устойчивости на Марсе

Снимок камеры HiRISE с борта зонда MRO с изображением марсохода Opportunity на склонах Долины устойчивости на Марсе

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило об обнаружении на одном из снимков из космоса марсохода Opportunity.

В июне НАСА сообщило, что сильнейшая пылевая буря на Марсе повлияла на работу американского марсохода Opportunity, который находится на планете с 2004 года. В последний раз марсоход связывался с Землей 10 июня, после чего ушел в спящий режим. В конце июля НАСА сообщило, что пылевая буря на Марсе начала стихать, но восстановление работы марсохода Opportunity может занять недели или даже месяцы.

Обнаружить марсоход удалось на снимке, сделанном 20 сентября камерой высокого разрешения HiRISE на борту зонда MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАСА, на снимке виден небольшой объект на склонах Долины устойчивости (Mars' Perseverance Valley).

"Этот объект и есть (марсоход — ред.) Opportunity, который спускался в марсианскую долину, когда началась пылевая буря чуть более 100 дней назад", — говорится в сообщении. В НАСА отметили, что пока не смогли выйти на связь с марсоходом, но "по крайней мере мы снова можем его видеть".

Opportunity прибыл на Марс в 2004 году и, хотя изначально был рассчитан на 90 дней, работает на его поверхностью уже почти 15 лет.