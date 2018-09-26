На одном из снимков из космоса удалось обнаружить марсоход Opportunity

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило об обнаружении на одном из снимков из космоса марсохода Opportunity.
Обнаружить марсоход удалось на снимке, сделанном 20 сентября камерой высокого разрешения HiRISE на борту зонда MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАСА, на снимке виден небольшой объект на склонах Долины устойчивости (Mars' Perseverance Valley).
"Этот объект и есть (марсоход — ред.) Opportunity, который спускался в марсианскую долину, когда началась пылевая буря чуть более 100 дней назад", — говорится в сообщении. В НАСА отметили, что пока не смогли выйти на связь с марсоходом, но "по крайней мере мы снова можем его видеть".
Opportunity прибыл на Марс в 2004 году и, хотя изначально был рассчитан на 90 дней, работает на его поверхностью уже почти 15 лет.