Ракета "Ангара-А5" получила первый гражданский заказ на запуск

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-А5" получила первый контракт на запуск гражданских космических аппаратов, с ее помощью планируется вывести на орбиту новые спутники-ретрансляторы "Луч-5М", говорится в закупочной документации, размещенной на сайте госзакупок.

"Использование средств выведения для запусков космических аппаратов "Луч-5М" с использованием ракеты-носителя "Ангара-А5", — говорится в документации.

Всего на сайте госзакупок размещено два аналогичных контракта, а также два контракта по адаптации ракеты "Ангара-А5" и наземной инфраструктуры к запуску спутников производства компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева", которая разрабатывает и изготавливает спутники серии "Луч".

В Федеральной космической программе на 2016-2025 годы запуск первого аппарата серии "Луч-5М" планируется на начало 2021 года, второго – в конце 2022 года.