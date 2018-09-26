Китай в 2019 году выведет с орбиты космическую лабораторию "Тяньгун-2"

ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Китай произведет контролируемый вывод с орбиты обитаемой космической лаборатории "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2"), после июля следующего года, говорится в сообщении в официальном аккаунте WeChat программы пилотируемых космических полетов КНР.

В среду состоялось собрание, на котором главный конструктор космической лаборатории Чжу Цунпэн подвел итоги двухлетнего пребывания на орбите китайской космической лаборатории, а также заявил о планах и сроках вывода ее с орбиты.

"По состоянию на 25 сентября лаборатория "Тяньгун-2" провела на орбите 738 дней, она работает в штатном режиме близко к круговой орбите на высоте 400 километров. Положение лаборатории на орбите правильное, все системы работают штатно, показатели хорошие", — сообщил Чжу Цунпэн.

Он сказал, что "после двух лет штатного функционирования космической лаборатории, было принято решение после июля 2019 года провести контролируемый вывод "Тяньгун-2" с орбиты".

По его словам, лаборатория оснащена множеством независимых систем, которые контролируют безопасность ее движения, а также помогут обеспечить безопасный вывод "Тяньгун-2" с орбиты.

Сообщается, что после пяти лет разработок и двух лет на орбите, лаборатория "Тяньгун-2" укрепила международный статус Китая в области создания технологий для пилотируемых полетов, придала мощный импульс развитию китайской космонавтики, помогла расширить влияние КНР в мире, поспособствовала техническому прогрессу и экономическому развитию соответствующих научно-исследовательских институтов и производственных предприятий.

Обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" находится на орбите с сентября 2016 года. Главными задачами "Тяньгун-2", как сообщалось ранее, должны были стать прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" стала второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляет 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, вес — 8,6 тонны.