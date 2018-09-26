МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Загадочные аномалии, периодически возникавшие в радиоэфире Британии в 1943-1945 годах, оказались своеобразным "эхом" массовых бомбардировок городов Германии авиацией союзников. Об этом пишут физики, опубликовавшие статью в журнале Annales Geophysicae.
Как объясняют ученые, любые масштабные события в недрах нашей планеты порождают массу крайне глубоких и достаточно мощных инфразвуковых волн, следы которых часто могут достигать верхних слоев атмосферы и заметным образом менять давление воздуха в них или распределение и плотность электронов в ионосфере.
К примеру, анализ данных, собранных гравиметрическими и климатическими спутниками GRACE в марте 2011 года, показал, что им удалось зафиксировать следы подобных звуковых волн, порожденных знаменитым девятибалльным землетрясением у восточных берегов Японии, породившим цунами и катастрофу на АЭС "Фукусима".
Скотт и его коллега Патрик Мейджор (Patrick Major) открыли еще один крайне интересный пример того, как события на поверхности Земли влияют на жизнь ионосферы, изучая загадочные аномалии в радиоэфире, которые фиксировались военными радиостанциями Британии и британскими радиолюбителями в 1943-1945 годах.
Изучая данные, которые собирал Центр изучения радиоволн в Сло (Британия) в военные годы, Мейджор и Скотт обратили внимание на необычную закономерность. Аномалии появлялись примерно в то же время, когда армады британских "Ланкастеров" и американских "Суперфортрессов" бомбили Берлин, Эссен, Дюссельдорф, Кельн и другие промышленные центры нацистской Германии.
Это натолкнуло их на мысль, что ковровые бомбардировки немецких городов могли породить достаточно сильные инфразвуковые колебания, поменявшие характер распределения электронов, а также скорость их движения, и породившие эти загадочные помехи.
Они проверили эту теорию, вычислив силу акустических волн, порождаемых британскими "печеньками" и "блокбастерами", а также их американскими аналогами, и оценив типичное количество энергии, попадавшей в атмосферу благодаря взрывам этих снарядов.
Их расчеты показали, что даже относительно скромные рейды союзников, в ходе которых на города Германии сбрасывалось меньше 200 тонн бомб, вызывали достаточно сильные колебания, разогревавшие ионосферу и ускорявшие движение электронов в ней. Это порождало помехи, которые были "слышны" в радиоэфире даже с расстояния в тысячу километров, отделявших Британию от западных регионов Германии.
Почему ничего подобного не происходило в первые годы войны, когда бомбежки шли в "обратную" сторону? Как считают Скотт и Мейджор, это связано с тем, что Германия не использовала мощные бомбы, а предпочитала обстреливать Англию при помощи ракет Фау-1 и Фау-2, оснащенных относительно слабой боеголовкой.