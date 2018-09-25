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Астрономы нашли потенциальную родину первого "межзвездного астероида"

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© Fotolia / 3000adАстероид над ЗемлейАстероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Ученые просчитали точную траекторию движения Оумуамуа, первого "межзвездного астероида", и назвали несколько звездных систем, откуда он мог отправиться в путешествие к Солнцу и Земле более миллиона лет назад. Список этих светил был опубликован в статье в Astrophysical Journal.

Так художник представил, как крупная комета летит к белому карлику
© Фото : NASA, ESA, and Z. Levy (STScI)
Ученые выяснили, почему первый межзвездный астероид похож на сигару
"Новые данные по траектории Оумуамуа и снимки с зонда GAIA помогли нам очертить круг возможных претендентов на роль его родины. Наиболее вероятным кандидатом пока является красный карлик HIP 3757 в созвездии Кита, удаленный от Земли на 77 световых лет", — пишут Оливье Эно (Olivier Hainaut) из Европейской южной обсерватории в Мюнхене (Германия) и его коллеги.

Космические странники

В середине октября прошлого года автоматизированный телескоп Pan-STARRS1 обнаружил первое "межзвездное" небесное тело. Этот объект был условно назван "кометой", получил временное имя C/2017 U1, и за ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того, как она покинула околоземное пространство, ученые успели получить множество снимков и данных по ее физическим свойствам, которые указали на то, что данный объект является в большей степени астероидом, нежели кометой. Он был переименован в 1I/2017 U1, и в последствии получил имя Оумуамуа, что означает "разведчик" на языке коренных обитателей Гавайских островов.

Так художник изобразил первый межзвездный астероид Оумуамуа
CC BY-SA 4.0 / ESO/M. Kornmesser /
Первый "межзвездный пришелец" оказался кометой, заявляют ученые

Необычная сигарообразная форма Оумуамуа и присутствие больших количеств органики на его поверхности заставили ученых спорить о том, чем же на  самом деле он был – ядром "потухшей" кометы, настоящим астероидом или чем-то еще.

Сейчас ученые опять склоняются в сторону того, что он все же является кометой, которая изначально обитала на окраинах новорожденной двойной системы, еще не покинувшей "звездные ясли". Отсутствие точных данных по траектории движения Оамуамуа мешало планетологам определить, откуда именно прилетел этот межзвездный "разведчик". 

Открытие кометной природы 1I/2017 U1, как отмечает Эно, позволило его команде получить первые точные данные по траектории движения Оумуамуа, проследив за тем, как поменялась манера его пролета через Солнечную систему после "рандеву" со светилом.

Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
Астрономы, возможно, открыли второй межзвездный астероид

Эти сдвиги, порожденные выбросами газов с разогретой поверхности межзвездного "разведчика", помогли ученым вычислить точное направление его движения и наложить его на трехмерную карту Галактики, недавно составленную при помощи зонда GAIA.

Родина "инопланетного гостя"

После этого ученые подсчитали все звезды, находившиеся на расстоянии примерно в 2 парсек (6,5 световых лет) от линии, по которой двигалась комета в сторону Земли и Солнца, и вычислили, при каких условиях она смогла бы покинуть эти звездные системы.

В общей сложности, траектория движения Оумуамуа пересекает окрестности 28 звезд, однако только четыре из них, как показывают расчеты  Эно и его команды, могут породить объект размерами с Оумуамуа, движущийся с нужной скоростью.

Помимо HIP 3757, на эту роль претендует солнцеподобная звезда HD 292249, расположенная в созвездии Единорога на расстоянии в 135 световых лет от Земли. Оумуамуа, как показывают расчеты астрономов, потратил бы примерно миллион и четыре миллиона лет на путешествие к Земле от HIP 3757 и HD 292249.

Так художник изобразил первый межзвездный астероид Оумуамуа
CC BY-SA 4.0 / ESO/M. Kornmesser /
Астрономы попробуют найти "радио инопланетян" на межзвездном астероиде

Помимо них, в этот список вошло еще две звезды — 2MASS J0233 и NLTT 36959. Они расположены в созвездии Кита и Девы и удалены от нас на 66 и 300 световых лет, и по своим свойствам они напоминают Солнце или другие желтые и оранжевые карлики.

Ни у одной из этих звезд, как отмечают ученые, астрономы пока не нашли планет или следов присутствия малых небесных тел, что не позволяет с уверенностью говорить, что одно из них действительно было родиной Оумуамуа в далеком прошлом. С другой стороны, резкое сужение числа кандидатов на эту роль позволяет рассуждать о том, какие звезды чаще всего порождают подобных межзвездных скитальцев и как много их может присутствовать в Солнечной системе.

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