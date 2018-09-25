Новый законопроект о науке внесут в Госдуму в 2019 году

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Новый законопроект о науке собираются внести в Государственную думу в 2019 году, в настоящий момент формируется дорожная карта, заявила статс-секретарь, замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич.

"В настоящее время мы формируем дорожную карту по разработке законопроекта о науке. Мы точно планируем его внести в 2019 году в Госдуму", — сказала Лукашевич на заседании комитета по образованию и науке в Госдуме.

По ее словам, работа будет вестись комитетом совместно с Академией наук.

Действующий закон о науке и государственной научно-технической политике был принят еще в 1996 году. Он регулирует отношения между субъектами научной и научно-технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и научно-технической продукции (работ и услуг), в том числе по предоставлению государственной поддержки инновационной деятельности. Специалисты неоднократно отмечали, что этот закон уже не соответствует стратегическим задачам по развитию науки и технологий в России. Поэтому была начата работа над новым федеральным законом о науке.