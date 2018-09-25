Производство двигателей для ракет "Протон" завершат в 2019 году

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пермскому предприятию "Протон-ПМ" осталось изготовить четыре комплекта двигателей для ракет "Протон-М", их производство будет закрыто в 2019 году, сообщил исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский.
Пол его словам, испытания двигателей РД-276 на предприятии закончатся в первом квартале будущего года.
Щенятский уточнил, что в разные годы выпуск двигателя РД-276 занимал до 80 процентов в общем объеме производства, сегодня – только 35 процентов, поскольку оно перешло на выпуск другой продукции.
В сентябре этого года предприятие было передано в холдинг ракетного двигателестроения, формируемого на базе НПО "Энергомаш".
Как сообщалось ранее, на Воронежском механическом заводе, производящем двигатели для ракет "Протон", в 2016 году были выявлены проблемы в используемом при производстве ракетных двигателей припое. В этой связи в 2017 году на переборку были отправлены 74 двигателя: для второй и третьей ступеней "Протонов". Причиной обнаружения проблем стали замечания при пуске ракеты "Протон" 9 июня 2016 года и авария ракеты "Союз-У" 1 декабря того же года. Завод 2 апреля заявил о завершении проверки двигателей, которые имели производственные дефекты.