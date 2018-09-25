Ученые открыли термитов, полностью отказавшихся от секса

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Биологи нашли в Японии крайне необычные колонии термитов, полностью состоящие из самок, способных производить потомство без участия самцов. Их фотографии и описание были представлены в журнале BMC Biology.

Причуды природы

"Раньше мы знали только о существовании некоторых видов пчел и муравьев, полностью состоящих из самок. В колониях термитах, как считалось раньше, всегда царит половое равноправие – они содержат равное число самцов и самок, размножающихся половым путем. Мы впервые показали, что это не обязательно так", — заявил Тосихиса Ясиро (Toshihisa Yashiro) из Киотского университета (Япония).

Некоторые живые существа, к примеру, ящерицы, куры или многие насекомые, способны к партеногенезу – самооплодотворению, при котором две яйцеклетки сливаются друг с другом, образуя зародыш, или же клетка спонтанно начинает развитие, несмотря на "половинчатый" набор хромосом. Для млекопитающих такой способ размножения совершенно не характерен, и нет ни одного вида животных, который бы был способен к этому даже в теории.

Сам факт существования подобных существ, размножающихся путем "непорочного зачатия", является большой загадкой для эволюционистов. Отказываясь от секса и обмена генами с сородичами, такие животные становятся уязвимыми для паразитов, которые, в соответствии с гипотезой Красной королевы, в таком случае развиваются быстрее, чем их жертвы.

Поэтому, как считали ученые, такие "бесполые" виды животных должны существовать лишь недолгое время, однако практика показывает, что многие из них существуют уже десятки миллионов лет.

Ясиро и его коллеги открыли необычный подвид термитов-"амазонок", живущих в Японии, указывающих на то, что подобные "антиэволюционные" практики среди социальных насекомых могут существовать на протяжении десятков или даже сотен миллионов лет.

Несколько лет назад японские исследователи изучали термитов, живущих на берегах острова Хонсю, Окинавы и других небольших архипелагов, окружающих основную территорию Японии. Их внимание привлекли колонии термитов вида Glyptotermes nakajimai, населяющие практически все прибрежные леса этих островов.

Как заметили ученые, популяции этих насекомых, живущие на островах Сикоку и Кюсю. В отличие от других колоний, эти семьи термитов не содержали в себе самцов и полностью состояли из женских особей. Пытаясь понять, так ли это на самом деле, ученые поймали несколько десятков особей из каждой касты Glyptotermes nakajimai и всесторонне изучили их.

Эволюционные "диссиденты"

Эти "инспекции" колоний подтвердили, что самцов внутри них действительно не было. Ни одна особь в них не была носителем "мужской" Y-хромосомы, а тело королев не содержало в себе никаких намеков на присутствие мужских половых клеток, несмотря на то, что они активно откладывали яйца.

Подтвердив существование партеногенеза среди некоторых популяций Glyptotermes nakajimai, ученые попытались выяснить, как и когда мог возникнуть этот феномен. Для этого они сравнили структуру геномов термитов-"амазонок" и их сородичей, размножающихся нормально и живущих в других уголках Японии.

Как оказалось, все колонии термитов каждого типа были близкими родственниками друг друга. Это указало на то, что "непорочное зачатие" появилось у общего предка всех Glyptotermes nakajimai, размножающихся без участия самцов.

В свою очередь, сравнение мелких наборов мутаций в ДНК двух подтипов термитов указывает на то, что первые "амазонки" среди Glyptotermes nakajimai появились очень давно, как минимум 14 миллионов лет назад или даже раньше, в результате удвоения одной из хромосом.

Пока ученые не знают, теряли ли эти термиты подобную необычную черту в последующие эпохи и возвращались к половому размножению. Тем не менее, само ее существование на протяжении столь долгого времени говорит о том, что "непорочное зачатие" не столь невыгодно с эволюционной точки зрения, как считалось ранее.