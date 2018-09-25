Система ГЛОНАСС получит новые "часы" к 2020 году

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС получит к 2020 году новый наземный стандарт времени, с которым будут синхронизироваться бортовые часы спутников; стандарт будет в 10 раз точнее чем текущий "хронограф", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП "ВНИИФТРИ" Росстандарта) Сергей Донченко.

"Сейчас мы занимаемся разработкой новых наземных часов системы ГЛОНАСС, по которым будут синхронизироваться бортовые часы на навигационных спутниках. Планируется, что новый эталон времени ГЛОНАСС заработает в 2020 году. Его точность, по сравнению с нынешним, будет выше на порядок. Чем лучше известно расстояние до спутника, чем точнее синхронизируются наземный эталон времени и бортовые часы на спутнике, тем точнее будет сама навигация", — сказал он.

Как отметил Донченко, в следующем десятилетии планируется еще на порядок повысить точность наземных часов ГЛОНАСС. "Сейчас система обеспечивает точность определения объекта с погрешностью около 2-3 метров, а планируется десятки сантиметров. В настоящее время для навигации с такой точностью нужны специальные дифференциальные наземные станции, а в будущем потребитель будет иметь точность в десятки сантиметров только по данным спутникового сигнала", — уточнил Донченко.