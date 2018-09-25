В России создали термометр для измерения сверхнизких температур в космосе

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские ученые создали акустический газовый термометр для измерения таких сверхнизких температур как в Арктике и на Луне, чтобы с его помощью тестировать работоспособность наземной и космической техники, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Сергей Донченко.

"Еще одна новинка – акустический газовый термометр, применение которого особенно важно в области измерений низких температур. Например, российская космическая техника полетит к Луне, где температура составляет минус 150 — 200 градусов Цельсия, но как понять, будет ли она работать при такой температуре? Ее проверят в специальных камерах. Но кто подтвердит, что во время испытаний в них создается нужная температура? Теперь, после создания учеными нашего института нового термометра, сопоставимого по характеристикам с лучшими зарубежными образцами, можно с высокой точностью определить фактическую температуру", — сказал Донченко.

Как он отметил, новый термометр полезен не только для космической аппаратуры, но и для исследования техники, применяемой в Арктике.

"Мест с температурой, которая заставляет даже металл быть хрупким, достаточно и на Земле. Благодаря этому прибору мы участвуем в международном проекте по переопределению единицы температуры с использованием постоянной Больцмана и измерению расхождений между абсолютной термодинамической температурой и действующей международной температурной шкалой", — добавил Донченко.