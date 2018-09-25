Глава ВНИИФТРИ прокомментировал переход ГЛОНАСС на стандарт времени США

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП "ВНИИФТРИ" Росстандарта) Сергей Донченко считает "торговлей суверенитетом" переход российской системы ГЛОНАСС на американский стандарт времени системы GPS.
"Речь идет в данном случае не о времени простых потребителей, а о системной шкале времени глобальных навигационных систем (ГНСС), которая используется внутри навигационных систем. Если переходить на единое время ГНСС, то должен быть разработан один эталон, а эталон времени – это часть суверенитета страны. Перейти на чужое время — это как отдать часть территории своей страны. Глобальные навигационные системы, а также их системные шкалы времени являются элементами национального суверенитета и не могут быть предметом признания приоритета одной над другой. Это полностью независимые системы", — сообщил в интервью РИА Новости Донченко.
"Вы же ключи от своей квартиры никому не отдадите? Эталон времени ГЛОНАСС — такой же "ключ" от экономики и обороноспособности нашей страны. К тому же точность времени ГЛОНАСС не уступает точности ни GPS, ни других систем. Наши исследования четко это демонстрируют. То есть для нас от такого перехода не будет никакого выигрыша. Кстати, еще один момент: около 95-97 процентов пользователей по всему миру получают точный сигнал времени через навигационные спутниковые системы. То есть доведение до потребителей времени через спутники ГЛОНАСС нужно рассматривать, в том числе, и как наше влияние в мире", — добавил Донченко.
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