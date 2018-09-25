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Глава ВНИИФТРИ прокомментировал переход ГЛОНАСС на стандарт времени США

(обновлено: 10:17 25.09.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМакет российского космического аппарата серии Глонасс-К. Архивное фотоМакет российского космического аппарата серии Глонасс-К. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП "ВНИИФТРИ" Росстандарта) Сергей Донченко считает "торговлей суверенитетом" переход российской системы ГЛОНАСС на американский стандарт времени системы GPS.

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вопрос о переходе всех систем на единый стандарт времени впервые высказали представители Европы. Они представили свое видение вопроса летом, а затем в конце 2017 года, предложив создать Мультисистемное единое время (Multi GNSS Ensemble Time) или Координатное время глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS Time Coordinated). Это необходимо, как полагают авторы предложения, поскольку сейчас время на борту спутников различных систем немного отличается. Разница между ними составляется наносекунды. Но за это время спутник пролетает большое расстояние, поэтому при работе с несколькими системами расхождение шкал времени компенсируется с помощью специальных поправок.

"Речь идет в данном случае не о времени простых потребителей, а о системной шкале времени глобальных навигационных систем (ГНСС), которая используется внутри навигационных систем. Если переходить на единое время ГНСС, то должен быть разработан один эталон, а эталон времени – это часть суверенитета страны. Перейти на чужое время — это как отдать часть территории своей страны. Глобальные навигационные системы, а также их системные шкалы времени являются элементами национального суверенитета и не могут быть предметом признания приоритета одной над другой. Это полностью независимые системы", — сообщил в интервью РИА Новости Донченко.

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Он отметил, что можно рассматривать вариант внедрения какого-то среднего времени, вычисляемого по сверке эталонов всех систем, но переход на единый эталон какой-то одной глобальной навигационной системы даже чисто гипотетически рассматривать нельзя.

"Вы же ключи от своей квартиры никому не отдадите? Эталон времени ГЛОНАСС — такой же "ключ" от экономики и обороноспособности нашей страны. К тому же точность времени ГЛОНАСС не уступает точности ни GPS, ни других систем. Наши исследования четко это демонстрируют. То есть для нас от такого перехода не будет никакого выигрыша. Кстати, еще один момент: около 95-97 процентов пользователей по всему миру получают точный сигнал времени через навигационные спутниковые системы. То есть доведение до потребителей времени через спутники ГЛОНАСС нужно рассматривать, в том числе, и как наше влияние в мире", — добавил Донченко.

Читайте полный текст интервью >>

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