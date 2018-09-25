Нейросети "Яндекса" пересняли лучшие советские мультфильмы в FullHD

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. "Яндекс" представил новые версии десяти самых известных советских мультфильмов, чье качество и разрешение были улучшены при помощи нейросетей, передает пресс-служба компании.

В последние годы, благодаря развитию математики и росту вычислительных мощностей компьютеров, у ученых появилась возможность "собирать" сложные нейросети, системы искусственного интеллекта, способные исполнять нетривиальные задачи и даже "мыслить" креативно, создавая новые образцы искусства и технологий.

К примеру, только за последние два года ученые создали ИИ, способные распознавать даже самую невнятную речь, обыграть человека в "непросчитываемую" древнекитайскую игру Го, отыскивать важнейшие события в истории по газетам, писать сценарии к компьютерным играм и раскрашивать фотографии и видеоролики под Ван Гога, и рисовать свои собственные картины.

В начале лета "Яндекс" представил публике еще одну нейросеть подобного рода, проект DeepHD, способную "переснимать" произвольные видеоролики с более высоким разрешением и качеством. Высокая степень оптимизации позволяет DeepHD "растягивать" фильмы в режиме реального времени со скоростью 30 кадров в секунду, используя четыре видеокарты Titan V.

Первыми "клиентами" этой виртуальной киностудии стали старые советские ленты о войне, а также несколько современных фильмов. Сейчас на Яндексе в улучшенном качестве можно посмотреть "Снежную королеву", "Бременских музыкантов", "Золотую антилопу" и другие популярные картины "Союзмультфильма".

Как отмечает пресс-служба Яндекса, для требовательных зрителей разница будет особенно заметной: изображение стало более резким, лучше видны листья деревьев, снежинки, звёзды на ночном небе над джунглями и другие мелкие детали. Посмотреть любой мультфильм или видео можно, посетив специальный раздел на сайте "Яндекса".