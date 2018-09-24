МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Сильнее всего от глобального потепления пострадают США – увеличение уровня моря, экстремальные погодные явления и прочие последствия изменения климата будут каждый год "съедать" по 250 миллиардов долларов из американской экономики. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Climate Change.

Экономика потепления



"Мы раскрыли абсолютную ложность популярной сегодня идеи о том, что больше всего от Парижских соглашений выиграют не США, а Китай и другие страны. Сотни самых разных сценариев показывают, что США сильнее всего пострадают от последствий потепления, даже по сравнению с другими крупными экономиками", — заявила Кейт Рике (Kate Ricke) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

Большинство ученых, изучающих климат Земли, сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в полтора градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты.

Для предотвращения подобного сценария страны мира подписали в декабре 2015 года первое всеобщее и обязательное Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В его рамках государства добровольно взяли на себя обязательства значительно сократить выбросы парниковых газов в последующие несколько десятилетий.

Еще до выхода Вашингтона из соглашения многие климатологи достаточно скептично оценивали шансы на то, что Парижские соглашения будут выполнены. Причины этого были разные – к примеру, компромиссный характер документа, в котором есть много послаблений для стран третьего мира, или же заведомо невыполнимые обязательства для некоторых государств, к примеру, США.

Рике и ее коллеги проверили, действительно ли выход США из Парижских соглашений оправдан как с экономической, так и климатической точки зрения, о чем неоднократно заявляли президент Трамп и его сторонники.

Для этого ученые объединили в список все возможные экономические и социальные последствия, связанные с глобальным потеплением, и оценили "вклад" в экономику для каждого такого фактора, используя десятки разных климатических моделей. Эти расчеты неожиданным образом показали, что последствия от глобального потепления будут кардинально отличаться для разных стран мира.

Raison d'etat

К примеру, выяснилось, что северные страны, в том числе Россия, Канада, а также государства Европейского союза и Северной Европы, не пострадают, а наоборот, улучшат свою жизнь в том случае, если среднегодовые температуры будут расти ускоренными темпами.

Это, как отмечают ученые, связано с тем, что текущие температуры в этих странах заметно ниже экономического оптимума. Соответственно, рост температур повысит урожайность в сельском хозяйстве и снизит расход энергии в промышленности.

С другой стороны, многие южные страны пострадают сильнее, чем предсказывают текущие климатические прогнозы. Сильнее всего глобальное потепление ударит по США и Индии – их экономики будут терять по 250 и 206 миллиардов долларов США каждый год. В пятерку "лидеров", помимо Вашингтона и Дели, попали Мексика, Китай и Бразилия.

Возникает, как пишут Рике и ее коллеги, своеобразный экономический парадокс – главные будущие жертвы глобального потепления выступают сегодня или за полный отказ от Парижских соглашений, или их ослабление в пользу развивающихся стран. С другой стороны, почти все страны, которым рост температур был бы выгоден, выступают за сокращение объемов выбросов.

Эти оценки и прогнозы, как надеются ученые, помогут политикам из первой группы государств скорректировать свои позиции и перестать действовать в ущерб своим собственным экономическим интересам.