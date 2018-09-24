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РИА Наука
РИА Наука

США будут главной "жертвой" глобального потепления, заявляют ученые

(обновлено: 19:09 24.09.2018)
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© Cheryl Anne Groff Знак ГолливудаЗнак Голливуда
© Cheryl Anne Groff
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Сильнее всего от глобального потепления пострадают США – увеличение уровня моря, экстремальные погодные явления и прочие последствия изменения климата будут каждый год "съедать" по 250 миллиардов долларов из американской экономики. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Climate Change.

Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату
© AFP 2018 / Saul Loeb
В США год спустя не утихают споры о выходе из Парижского соглашения
"Мы раскрыли абсолютную ложность популярной сегодня идеи о том, что больше всего от Парижских соглашений выиграют не США, а Китай и другие страны. Сотни самых разных сценариев показывают, что США сильнее всего пострадают от последствий потепления, даже по сравнению с другими крупными экономиками", — заявила Кейт Рике (Kate Ricke) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

Экономика потепления

Большинство ученых, изучающих климат Земли, сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в полтора градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты.

Для предотвращения подобного сценария страны мира подписали в декабре 2015 года первое всеобщее и обязательное Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В его рамках государства добровольно взяли на себя обязательства значительно сократить выбросы парниковых газов в последующие несколько десятилетий.

Глобальное потепление
© Fotolia / jozsitoeroe
Ученые признали глобализацию главным "пособником" изменения климата

Еще до выхода Вашингтона из соглашения многие климатологи достаточно скептично оценивали шансы на то, что Парижские соглашения будут выполнены. Причины этого были разные – к примеру, компромиссный характер документа, в котором есть много послаблений для стран третьего мира, или же заведомо невыполнимые обязательства для некоторых государств, к примеру, США.

Рике и ее коллеги проверили, действительно ли выход США из Парижских соглашений оправдан как с экономической, так и климатической точки зрения, о чем неоднократно заявляли президент Трамп и его сторонники.

Для этого ученые объединили в список все возможные экономические и социальные последствия, связанные с глобальным потеплением, и оценили "вклад" в экономику для каждого такого фактора, используя десятки разных климатических моделей. Эти расчеты неожиданным образом показали, что последствия от глобального потепления будут кардинально отличаться для разных стран мира.

Raison d'etat

К примеру, выяснилось, что северные страны, в том числе Россия, Канада, а также государства Европейского союза и Северной Европы, не пострадают, а наоборот, улучшат свою жизнь в том случае, если среднегодовые температуры будут расти ускоренными темпами.

Это, как отмечают ученые, связано с тем, что текущие температуры в этих странах заметно ниже экономического оптимума. Соответственно, рост температур повысит урожайность в сельском хозяйстве и снизит расход энергии в промышленности.

С другой стороны, многие южные страны пострадают сильнее, чем предсказывают текущие климатические прогнозы. Сильнее всего глобальное потепление ударит по США и Индии – их экономики будут терять по 250 и 206 миллиардов долларов США каждый год. В пятерку "лидеров", помимо Вашингтона и Дели, попали Мексика, Китай и Бразилия.

ТЭЦ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ученые: США не выполнят своих обязательств по Парижскому соглашению

Возникает, как пишут Рике и ее коллеги, своеобразный экономический парадокс – главные будущие жертвы глобального потепления выступают сегодня или за полный отказ от Парижских соглашений, или их ослабление в пользу развивающихся стран. С другой стороны, почти все страны, которым рост температур был бы выгоден, выступают за сокращение объемов выбросов.

Эти оценки и прогнозы, как надеются ученые, помогут политикам из первой группы государств скорректировать свои позиции и перестать действовать в ущерб своим собственным экономическим интересам.

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