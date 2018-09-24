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Ученые признали диеты безопасными для беременных женщин

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© Depositphotos / jukai5БеременностьБеременность
© Depositphotos / jukai5
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Диеты, способствующие сбросу лишних килограммов и поддержанию давления в норме, оказались безопасными для здоровья ребенка и самой матери, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале AJPM.

Беременность
© Fotolia / ilfotokunst
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"Большинство жительниц США, планирующих завести ребенка, страдают от ожирения и гипертензии. Беременность дает им уникальную возможность перейти на здоровую диету как во время вынашивания ребенка, так и после этого, и мы должны помочь им реализовать подобные планы", — заявила Линда ван Хорн (Linda van Horn) из Северо-Западного университета в Чикаго (США).

В последние годы ученые начали активно изучать то, как различные аспекты жизни будущих матерей, в том числе их вредные привычки, диеты и даже настроение, влияют на развитие плода и предрасположенность ребенка к разным болезням и проблемам. К примеру, лишний вес матери "программирует" ее потомство на предрасположенность к ожирению, а употребление алкоголя и табака – меняет структуру белковой "упаковки" их ДНК.

Подобные исследования возродили интерес к вопросу – могут ли женщины соблюдать диету во время вынашивания ребенка, и как именно это следует делать? Ван Хорн и ее коллеги попытались найти ответ на этот вопрос, наблюдая за жизнью трех сотен беременных жительниц США.

Все эти будущие мамы, как отмечают ученые, страдали от двух проблем со здоровьем – ожирения и стабильно высокого давления. До наступления беременности многие из них соблюдали диету и принимали различные лекарства для борьбы с гипертензией, однако после появления ребенка часть отказалась от подобной терапии.

Беременная, архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ученые решили проверить, как соблюдение или отказ от диеты и лекарств повлияют на жизнь этих женщин и развитие плода. Для этого они установили на смартфоны тех женщин, которые не бросали диету, особую программу, которая помогала им не выходить за рамки "бюджета калорий" и удерживать давление в норме.

Периодически врачи проводили обследования среди будущих матерей, измеряя их вес, отслеживая состояние плода и забирая пробы крови. После рождения детей они сравнили результаты этих замеров и попытались найти минусы, связанные с соблюдением диеты.

Девушка с электронной сигаретой в кафе
© Fotolia / prostooleh
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Как показали эти наблюдения, средний вес женщин, соблюдавших диету, был на 2-3 килограмма меньше, чем у других участниц наблюдений, отказавшихся от подобных мер после наступления беременности. При этом, по словам ван Хорн и ее коллег, они не зафиксировали никаких различий в массе самих детей, доле жира в их организме и в частоте развития осложнений во время родов.

Все это, как считают ученые, говорит о том, что диеты в целом не вредят, а улучшают работу организма женщин во время беременности. Медики надеются, что распространение и популяризация подобных программ по снижению веса и давления позволит сдержать распространение эпидемии ожирения по Земле и заметно уменьшит вероятность развития проблем  лишним весом у новых поколений детей.

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