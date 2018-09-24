ВОЗ назвал главную причину смерти людей

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Употребление алкоголя оказалось главной причиной смертности во всем мире. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что одна из двадцати смертей в мире каждый год связана с вождением в нетрезвом виде или заболеваниями, вызванными злоупотреблением алкоголя. Три четверти всех смертей приходится на мужчин. По оценкам ВОЗ, во всем мире 237 миллионов мужчин и 46 миллионов женщин страдают от болезней, связанных с употреблением алкоголя.

Согласно данным экспертов, больше всего спиртные напитки употребляют в Европе. При этом в ВОЗ указывают, что в России, Молдавии и Беларуси эта тенденция идет на спад.

Ранее ученые ВШЭ и Минздрава выяснили, что злоупотребление алкоголем является основной причиной того, почему мужчины в России и Восточной Европе умирают заметно раньше и чаще женщин.