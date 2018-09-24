Ученые из России и Японии создают программу для предсказания катаклизмов

НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Исследователи-географы Томского госуниверситета совместно (ТГУ) с коллегами из Токийского столичного университета (TMU, Япония) работают над созданием специальной программы для прогнозирования оползней, разрушения берегов, подтоплений, сообщает в понедельник ТГУ.

"Программный продукт позволит предсказывать такие явления, как оползни, разрушение берегов, подтопление населенных пунктов. Полученные результаты можно будет использовать для осуществления плановых предупредительных работ и проведения оперативных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы вуза, в качестве основы модели для предсказания природных катаклизмов ученые-географы планируют использовать ГИС-технологии, которые активно развивает геолого-географический факультет ТГУ, и японскую технологию – "дерево решений", разработанную для предсказания оползневых явлений.

"При этом на основе цифровой модели рельефа проводят анализ – вычисляют для каждой ячейки модели параметры, влияющие на движение грунта: среднюю крутизну, форму склона и прочее. Также добавляются характеристики почвенного покрова. Затем включается алгоритм, который носит название "дерево решений": система, используя введенные параметры, рассчитывает вероятность развития оползня в конкретной ячейке модели", — говорится в сообщении.

Томские ученые рассчитывают на получение финансовой поддержки разработки программного продукта со стороны Японии. Недавно группа российских и японских исследователей подала совместные заявки на два гранта, в том числе в рамках крупного проекта e-ASIA, задачей которого является формирование и поддержка международных совместных исследовательских проектов в восточноазиатском регионе. Третьим участником заявки стала Индонезия, для которой оползни также являются большой проблемой.

Автор японской версии "дерева решений" – ученый Токийского столичного университета Даичи Накаяма – недавно побывал в ТГУ в составе представительной делегации, прибывшей на юбилей университета. Новый цифровой инструмент японцы планируют использовать для предсказания оползней в Японских Альпах, ученые ТГУ – для прогнозирования опасных ситуаций в населенных пунктах, расположенных вдоль Томи и Оби.