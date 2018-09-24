Источник сообщил о подготовке новой организационной структуры "Роскосмоса"

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Первое заседание нового наблюдательного совета "Роскосмоса" состоится ориентировочно 20 октября, на нем будет рассмотрен проект новой оргштатной структуры госкорпорации, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Первое заседание наблюдательного совета намечено в районе 20 октября. В повестку планируется внести обсуждение и утверждение новой оргштатной структуры госкорпорации, которая сейчас готовится в "Роскосмосе", — рассказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин 18 сентября утвердил состав наблюдательного совета государственной корпорации "Роскосмос". Данный документ вступил в силу со дня его подписания. В обновленный Набсовет вошли 11 чиновников, в том числе вице-премьер РФ Юрий Борисов, командующий космическими войсками Александр Головко и глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. В то же время состав совета покинули гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов и некоторые другие государственные деятели.